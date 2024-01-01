Marketing Communication

Marketing Communication

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Web Sitesi: marcommnews.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Pazarlama İletişimi Haberleri, küresel pazarlama ve iletişim endüstrisinin içeriğini, projelerini ve hikayelerini sergileyen çevrimiçi bir merkezdir. Web sitesinde Reklamcılık, Dijital, Tasarım, Markalama, Doğrudan, Pazarlama, Mobil ve Halkla İlişkiler projeleri ve dünyanın dört bir yanından gönderilen hikayeler yer alıyor.

Web Sitesi: marcommnews.com

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