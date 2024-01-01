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Market Traders Daily, forex yatırımcılarına yönelik bir TV'dir. Günlük analiz, ticaret PDF'leri, ticaret sistemi, profesyonel yatırımcılarla yeni başlayanlar arasında bağlantı kurma, ticaret robotları ve stratejileri kapsar.

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