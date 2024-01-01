Marine Corps Times

Marine Corps Times

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Denizciler ve aileleri, kariyerlerini ve kişisel yaşamlarını etkileyen en önemli konularda haber ve bilgi almak için güvenilir, bağımsız bir kaynak olarak Marine Corps Times'a güveniyor. Şirketimiz, bağımsız gazeteciliğin en yüksek standartlarını karşılama konusunda güçlü bir mirasa ve geleneğe sahiptir ve ABD ordusunun tüm şubelerine, küresel savunma topluluğuna, ABD federal hükümetine ve çeşitli özel ilgi alanlarına sahip savunma odaklı sanayi sektörlerine hizmet veren yayınlarla büyümüştür.

Web Sitesi: marinecorpstimes.com

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