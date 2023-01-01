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Marcus by Goldman Sachs

Marcus by Goldman Sachs

marcus.com

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Goldman Sachs'tan Marcus, tasarruf etmenize, ödünç almanıza ve yatırım yapmanıza yardımcı olacak kişisel finans araçları sunuyor. Yüksek getirili Çevrimiçi Birikim Hesabı, yüksek getirili CD'ler ve Cezasız CD'lerle paranızı artırın. Yatırımlarınızı Marcus Invest ile otomatikleştirin. Ve binlerce finans kurumunu, finansınızı düzenlemenize ve optimize etmenize yardımcı olan ücretsiz araçlar ve takip araçları olan Marcus Insights'a bağlayabilirsiniz.

Web Sitesi: marcus.com

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