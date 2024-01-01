MapsGPT, kullanıcıların tercihlerine ve arama girişlerine göre sabitlenmiş konumlara sahip özel haritalar oluşturmaya odaklanan yapay zeka destekli bir araçtır. Bu etkileşimli haritaları birkaç saniye içinde oluşturmak için OpenAI ve Proxi tarafından sunulan teknolojileri kullanır. Bu araç, geniş bir ilgi alanı ve konum yelpazesini kapsayarak, kullanıcıların bit pazarları veya tarih noktaları gibi belirli ilgi noktalarından Kuzey Amerika'daki coğrafi konumlara kadar farklı ortamları keşfetmelerine yardımcı olur. Kullanıcılar ayrıca Washington DC'deki gizli topluluklar, San Francisco'daki romantik gün doğumu izleme noktaları ve hatta Portland'daki nadir buluntuların bulunduğu gizemli bağımsız kitapçılar gibi özel ilgi alanlarına yönelik haritalar oluşturabiliyor. Ayrıca MapsGPT, seyahat deneyiminizi kişiselleştirmek için 'Bir Bölgeye Yakın Yerler', 'Geçmiş Gezgini' ve 'Vibe Arama' gibi özellikler sunan kullanışlı bir gezi planlama aracı olarak hizmet vermektedir. Özellikle, bir harita oluşturduktan sonra MapsGPT, kullanıcılara haritalarının düzenlenebilir bir kopyasını sunar. Kullanıcılar, sık seyahat eden veya araştırmacılar için değerli bir özellik olan önceden oluşturulmuş haritaları yeniden ziyaret etmek için oturum açabilir. MapsGPT'nin veri kaynağı konusunda titiz olmasına rağmen, haritalarının mevcut verilerden derlendiğini vurguladığını ve herhangi bir aktivite veya gezi planlamadan önce konum ayrıntılarının doğrulanmasının tavsiye edildiğini belirtmekte fayda var.

Web Sitesi: mapsgpt.com

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