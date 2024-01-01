Alternatifler - Manicare

FitOn

FitOn

fitonapp.com

İsteğe bağlı ücretsiz fitness dersleri, kişiselleştirilmiş egzersiz planları ve rehberli meditasyonlarla kilo verin, formda kalın ve istediğiniz zaman, istediğiniz yerde kendinizi harika hissedin.

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Bir sonraki salonunuzu, spanızı veya fitness profesyonelinizi bulun. İncelemeleri okuyun ve yayınlayın. Saç kesimi, boyama, tırnak bakımı, cilt bakımı, masaj, makyaj, kişisel antrenörler, yoga, pilates ve daha fazlası için 7/24 online randevu alın!

Booksy

Booksy

booksy.com

Booksy - çevrimiçi randevu alın. Kuaförlük, manikür, spa veya masaj gibi güzellik hizmetlerini bulun ve rezervasyon yaptırın. Fiyatları ve yorumları kontrol edin!

Glamsquad

Glamsquad

glamsquad.com

Kusursuz teknolojiyi, en yetenekli güzellik profesyonellerini ve güzellik hedeflerinizi birleştirerek, kendi koşullarınızda harika görünmenizi, harika hissetmenizi ve muhteşem olmanızı sağlar.

Zeel

Zeel

zeel.com

Zeel, en güvenilir isteğe bağlı masaj hizmetini bir saat kadar kısa bir sürede veya bir aya kadar önceden, haftanın yedi günü, yılın 365 günü, başlangıç ​​saatleri sabah 8 gibi erken ve akşam 22:30 gibi geç olarak sunmaktadır.

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