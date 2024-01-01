Mango Animate, animasyon oluşturucu, beyaz tahta animasyon oluşturucu, karakter animasyonu oluşturucu ve iş videosu oluşturucu dahil olmak üzere kullanımı kolay ancak güçlü yazılımlar geliştirmeye kendini adamış bir teknoloji şirketidir. Programlamaya gerek yok, herkes Mango Animate'in herhangi bir yazılımını Eğitim, İşletme, Teknoloji vb. tüm sektörlere yönelik harika videolar oluşturmak için kullanabilir. Mango Animate'in tüm yazılımlarının ömür boyu ücretsiz bir sürümle birlikte geldiğini ve tüm kullanıcıların video yolculuğuna ücretsiz olarak başlamasına olanak tanıdığını belirtmekte fayda var.

Web Sitesi: mangoanimate.com

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