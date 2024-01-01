Biz, iki eski Google çalışanı tarafından kurulan Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi ("DFSA")🇦🇪 tarafından tamamen denetlenen ilk BAE, Dubai merkezli FinTech'iz. Mamo Pay for Business, KOBİ'lere (yalnızca BAE) yönelik tam kapsamlı bir ödeme platformudur. İster KOBİ, ister ev işi, ister serbest çalışan olun, müşterilerinize bir ödeme bağlantısı gönderin ve anında ödeme alın. Özel kontrol panelinize giriş yapın ve ihtiyaç duyduğunuz sayıda ödeme bağlantısı oluşturup yönetin, QR kodu ödemeleri oluşturun, faturaları otomatikleştirin, e-ticaret için API entegrasyonları talep edin veya tüm satıcılarınıza ödeme yapın. Mamo olarak müşterilerimizin gizliliğine ve güvenliğine değer veriyoruz. Tasarım gereği güvenlik, Mamo'da sürekli testler, kimlik doğrulama korumaları ve içinizin rahat olması için en iyi programlama uygulamalarına ve endüstri standartlarına bağlılık yoluyla sistemlerimizi güvenlik açıklarından arındıran bir yaklaşımdır. Daha fazla bilgi edinmek için www.mamobusiness.com adresini ziyaret edin

Web Sitesi: mamopay.com

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