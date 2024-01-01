Mamo Pay

Mamo Pay

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Web Sitesi: mamopay.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Mamo Pay çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Biz, iki eski Google çalışanı tarafından kurulan Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi ("DFSA")🇦🇪 tarafından tamamen denetlenen ilk BAE, Dubai merkezli FinTech'iz. Mamo Pay for Business, KOBİ'lere (yalnızca BAE) yönelik tam kapsamlı bir ödeme platformudur. İster KOBİ, ister ev işi, ister serbest çalışan olun, müşterilerinize bir ödeme bağlantısı gönderin ve anında ödeme alın. Özel kontrol panelinize giriş yapın ve ihtiyaç duyduğunuz sayıda ödeme bağlantısı oluşturup yönetin, QR kodu ödemeleri oluşturun, faturaları otomatikleştirin, e-ticaret için API entegrasyonları talep edin veya tüm satıcılarınıza ödeme yapın. Mamo olarak müşterilerimizin gizliliğine ve güvenliğine değer veriyoruz. Tasarım gereği güvenlik, Mamo'da sürekli testler, kimlik doğrulama korumaları ve içinizin rahat olması için en iyi programlama uygulamalarına ve endüstri standartlarına bağlılık yoluyla sistemlerimizi güvenlik açıklarından arındıran bir yaklaşımdır. Daha fazla bilgi edinmek için www.mamobusiness.com adresini ziyaret edin
Kategoriler:
Finance
Ödeme İşleme Yazılımı

Web Sitesi: mamopay.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Mamo Pay ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

thryv.com

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Nomod

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dtcpay

dtcpay

dtcpay.com

Swipey

Swipey

swipey.co

Digital Twin Consortium

Digital Twin Consortium

digitaltwinconsortium.org

Trueqrcode

Trueqrcode

trueqrcode.com

QR TIGER

QR TIGER

qrcode-tiger.com

AI QR Codes

AI QR Codes

aiqrcodes.app

L2QR

L2QR

l2qr.com

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