Alternatifler - Malt
Fiverr
fiverr.com
Fiverr, serbest hizmetler için çevrimiçi bir pazar yeridir. Şirket, serbest çalışanların dünya çapındaki müşterilere hizmet sunmaları için bir platform sağlıyor.
Upwork
upwork.com
Upwork (eski adıyla Elance-oDesk), işletmelerin ve bireylerin iş yapmak için bağlantı kurduğu bir ABD-Amerikan serbest çalışma platformudur. 2015 yılında Elance-oDesk birleşmesi, Upwork olarak yeniden markalandı ve şirketin tam adı artık Upwork Global Inc. oldu. Upwork'ün merkezi şu anda Santa Clara...
Dribbble
dribbble.com
Dribbble, tasarımcıların ilham, geri bildirim, topluluk ve iş fırsatları elde ettiği yerdir ve dünya çapındaki tasarımcıları keşfedip onlarla bağlantı kurmak için en iyi kaynağınızdır.
Freelancer
freelancer.com
En iyi serbest çalışanları, web geliştiricilerini ve tasarımcılarını uygun fiyata bulun ve işe alın. 50m2'lik dünyanın en büyük pazarı. Saniyeler içinde teklif alın. İşinizi şimdi çevrimiçi olarak yayınlayın.
PeoplePerHour
peopleperhour.com
PeoplePerHour'da istediğiniz işi halledin. Profesyonel serbest çalışanları bulmak ve birkaç dakika içinde serbest çalışan işler bulmak için ücretsiz bir iş ilanı verin! PeoplePerHour, dünyanın her yerindeki küçük işletmeleri, yeni kurulan girişimleri, girişimcileri, şirketleri, işletmeleri, KOBİ'ler...
Airtasker
airtasker.com
Airtasker (ASX: ART), iş yapılması gereken kişi ve işletmeleri çalışmak isteyen kişilerle buluşturan Avustralya'nın yerel hizmetler için önde gelen çevrimiçi pazar yeridir. İnsanların becerilerinin tam değerini anlamalarını sağlama misyonuyla Airtasker, çalışmak ve gelir elde etmek için gerçekten es...
Bark.com
bark.com
Bark.com yerel işletmeleri inceler ve işinizi hızlı bir şekilde halletmeniz için en iyi profesyonelleri bulmanıza yardımcı olur.
Toptal
toptal.com
Toptal, işletmeleri profesyonel ağlarındaki üst düzey kodsuz ve düşük kodlu geliştiricilerle buluşturmak için tasarlanmış bir platformdur. Bağlantının yalnızca 48 saat içinde yapılabilmesi, Minimum Uygulanabilir Ürünün (MVP) birkaç hafta içinde doğrulanıp piyasaya sürülmesine olanak sağlar. Gelişti...
WorkGenius
workgenius.com
Olağanüstü yetenekleri hızlı ve verimli bir şekilde bulun ve işe alın. WorkGenius, piyasada öncü, uçtan uca serbest çalışan işe alma ve yönetim çözümü sunar. Daha az ödeme ve uyumluluk sorunlarıyla, sektör lideri oranlarda, incelenmiş yeteneklere daha hızlı erişim için personel alımına yenilikçi, t...
Andela
andela.com
Yetenek topluluğumuz 60'tan fazla ülkede 77.000'den fazla yazılım ve 100'den fazla beceriyi içermektedir. Sizin için mühendis kaynakları buluyor, değerlendiriyor, eşleştiriyor ve işe alıyoruz.
Arc
arc.dev
Arc, geliştiricilerin her yerden harika kariyerler oluşturmalarına yardımcı olan uzaktan kariyer platformudur. Binlerce en iyi uzaktan geliştirici işini çevrimiçi olarak tek bir yerde bulun!
Alura Market
alura.io
Etsy Satıcıları için 1 numaralı serbest hizmet pazarı. Etsy işletmelerini, Etsy satıcılarının başarılı olmasına yardımcı olacak hizmetler sunan, denetlenmiş serbest çalışanlarla buluşturuyoruz.
talent.io
talent.io
yetenek.io, teknoloji yeteneklerinin sevdikleri işi bulmasının ve şirketlerin harika teknoloji ekipleri oluşturmasının en basit yoludur. Seçici platformumuz, Avrupa'da 100.000 nitelikli teknoloji profesyonelinden ve 7.000 şirketten oluşan bir topluluğa ev sahipliği yapıyor. Yerinde ve uzaktan hem ka...
notch
order.notchordering.com
çentik, her boyuttaki restoran ve tedarikçi için toptan yiyecek ve içecek siparişini kolaylaştırır. Tüm siparişlerinizi verin, sohbet edin ve ödeme yapın.
Turing
turing.com
Turing, karmaşık verileri yöneten kuruluşlar için üretken yapay zeka ürünleri ve çözümleri oluşturur ve dağıtır. Küresel ticari kuruluşların güvendiği insan zekası iş zorluklarını çözüyor ve üretkenliği artırıyoruz.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust, dünyanın ilk ve tek uçtan uca yapay zeka işe alım platformu Braintrust AIR ile işe alımda devrim yaratıyor. İnsan içgörüleri ve özel verilerle eğitilen Braintrust AIR, işe alım süresini aylardan günlere indirir, sizi önceden incelenmiş nitelikli adaylarla anında eşleştirir ve ilk tur tel...
Codementor
codementor.io
Gerçek dünyadaki projeler üzerinde çalışarak programlama becerilerinizi geliştirin. Projeleri tartışmak, kodları incelemek ve meslektaşlarınızdan ve mentorlardan bilgi edinmek için ücretsiz topluluğumuza katılın.
Comeup
comeup.com
2013 yılında oluşturulan %100 online hizmet sunma platformu. Siteye göz atın, size uygun hizmeti seçin ve birkaç tıklamayla sipariş verin.
Codeable
codeable.io
Codeable, WordPress'in tek serbest çalışan platformudur. Müşterileri en iyi WordPress uzmanlarıyla eşleştiriyoruz. Müşterilerin herhangi bir WordPress sorununu çözmelerine yardımcı oluyoruz.
WriterAccess
writeraccess.com
En iyi serbest çalışanları işe alın ve iş akışınızı kolaylaştırın. İçerik oluşturma platformumuz size içerik pazarlamasını ölçeklendirmek, işinizi veya ajansınızı büyütmek ve çevrimiçi kazanmak için içerik pazarlamasında uzmanlaşmak için ihtiyaç duyduğunuz yetenek, araç ve eğitimi sağlar.
Proxify
proxify.io
Proxify'ın misyonu, dünya çapındaki en iyi geliştiricileri hak ettikleri fırsatlarla buluşturmaktır. Lansmanımızdan bu yana Proxify'ın geliştiricileri, ürünlerini ve büyüme özelliklerini geliştirmek için 1200'den fazla mutlu müşteriyle başarılı bir şekilde çalıştı. 3500'den fazla yetenekli geliştiri...
Fastwork
fastwork.id
İşinize veya işinize yardımcı olacak profesyonel serbest çalışanlar edinin veya Endonezya'daki serbest çalışma sitelerinde çevrimiçi işler arayın!
Anytask
anytask.com
AnyTask.com, serbest çalışanların bir banka hesabına sahip olma ihtiyacını ortadan kaldırmak için Electroneum Ltd.'nin blockchain tabanlı ödeme teknolojisini kullanan ve aynı zamanda sıfır Satıcı ücreti vaat ederek diğer serbest çalışanlara kıyasla ücretlerde %20'ye kadar tasarruf sağlayan küresel b...
Contently
contently.com
Contently, markaların harika hikayeler anlatmasına yardımcı olur. Güçlü kurumsal içerik pazarlama platformumuz, veriye dayalı strateji hizmetlerimiz ve birinci sınıf serbest çalışma ağımız, dünyanın en iyi markalarına, hedef kitlelerini memnun eden ve sonuçlara yön veren içerik oluşturmak için ihtiy...
Crowdspring
crowdspring.com
Logo tasarımı, web sitesi tasarımı, ürün tasarımı ve işletmenizin adlandırılması da dahil olmak üzere grafik tasarım konusunda dünyanın en güvenilir pazarı. %100 para iade garantisi!
Worksible
worksible.com
Geleneksel çalışma ve eğitim şeklini değiştirmek isteyen bir girişim. Hem kişisel hem de profesyonel olarak büyümek için gerekli tüm araçlara erişim. Worksible'a kaydolun ve hizmetlerinizi serbest çalışan olarak yükleyin, böylece müşteriler veya şirketler sizi bulabilir ve işe alabilir. Ayrıca onlar...
Flexiple
flexiple.com
Flexiple, saatlik ücretleri 30 ila 100 ABD Doları arasında değişen, en iyi %1'lik serbest geliştirici ve tasarımcılardan oluşan bir ağdır
Contra
contra.com
Contra, kullanıcılara bağımsız çalışma özgürlüğü ve fırsatı veren bir ağ platformudur. Serbest çalışanların ve diğer bağımsız profesyonellerin kendi şartlarına göre geçimlerini sağlamalarına olanak tanıyan iş portföylerini sergileyerek, özel bir topluluk ve yönlendirme ağı aracılığıyla insanlara esn...
Contentoo
contentoo.com
En iyi %10'luk serbest içerik oluşturucularla, eşsiz teknoloji ve birinci sınıf operasyonel destekle birlikte üst düzey içerik oluşturun. Contentoo, içerik oluşturucuların ilk %10'unu (uluslararası) şirketlerin pazarlama departmanlarına bağlayan bir platform olarak 2017 yılında başladı. Bugün serbes...
Revelo
revelo.com
Her başarılı ürünün arkasında dünya standartlarında bir geliştirme ekibi vardır. ABD saat dilimlerinde, teknik ve sosyal beceriler açısından önceden incelenmiş birinci sınıf uzaktan geliştiricileri bulun, işe alın ve yönetin. Revelo, ABD merkezli şirketlerin Latin Amerika'dan uzak yazılım geliştiri...