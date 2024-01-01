Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Malga çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Malga, birden fazla ödeme sağlayıcısıyla ödeme kabul etmeye yönelik bir API'dir. Malga, dijital işletmelere tek bir entegrasyon yoluyla birden fazla ödeme hizmetine erişim ve kod yazmadan işlemden işleme dayalı olarak bunlar arasında geçiş yapma yeteneği sağlar.

Web Sitesi: malga.io

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