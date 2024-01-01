Malga

Malga

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Web Sitesi: malga.io

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Malga, birden fazla ödeme sağlayıcısıyla ödeme kabul etmeye yönelik bir API'dir. Malga, dijital işletmelere tek bir entegrasyon yoluyla birden fazla ödeme hizmetine erişim ve kod yazmadan işlemden işleme dayalı olarak bunlar arasında geçiş yapma yeteneği sağlar.

Web Sitesi: malga.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Malga ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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