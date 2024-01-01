Makebot olarak misyonumuz "yarının yaratıcılarının katılımını sağlamak, eğitmek ve güçlendirmek" ve yaratıcılığın robotik, yapay zeka ve IoT kullanılarak beslendiği ve uygulandığı bir ulus inşa etmektir. Mevcut 'z kuşağı' kitlesine, öğrenip harika şeyler yaratabilecekleri yeni çağda bir öğrenme deneyimi sunuyoruz. Makebot, çocukları yeni çağ DIY robotik kitleri, yapay zeka programlama ve IOT sensörleriyle güçlendirerek çocuk başına inovasyona odaklanıyor. Makebot ayrıca STEAM günlükleri ve öğrencilerin STEAM becerilerini günlük hayattaki problem çözmede uygulamalarına yardımcı olan uygulamalarla yeni çağ müfredatı sağlamak için okullar ve eğitim uzmanlarıyla birlikte çalışır. Makebot, 6+ yıllık öğrencilerden başlayarak beceri geliştirme, analitik öğrenme ve uygulamalar sunan çok yıllık bir STEAM sertifika programı sunmaktadır. Tutku ve değerlerle hareket eden, farklı düşüncelerden ve eylemcilerden oluşan, sıra dışı beyinlerden oluşan bir ekibiz. Sınırlarımızı zorlarız, başarıyı birlikte severiz, işyerinde harika şeyler yaparız. Makebot'un merkezi Mumbai, Hindistan'da bulunmaktadır. Globalspace Technologies grubunun (BSE: GSTL) bir parçası olan Makebot, hizmetlerini hem bireysel hem de kurumsal segmentlerde mutlu müşteriler yaratma hedefiyle sunmaktadır.

Web Sitesi: makebot.in

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