Make your image 3D, kullanıcıların 2D görüntüleri 3D görüntülere dönüştürmesine olanak tanıyan yapay zeka destekli bir araçtır. Görüntüden derinlik çıkarmak için bir yapay zeka modeli kullanıyor ve iki kalite ayarı sunuyor: Küçük MiDaS v21 ve Büyük MiDaS v21. Bir resim URL'si veya dosya yüklemeyle kullanılabilir. Ayrıca kullanıcıların görüntü için paylaşılabilir bir bağlantı veya yerleştirme kodu oluşturmasına olanak tanır ve iOS cihazlarında manuel olarak indirilebilir. Bu araç, kullanıcıların resimlerine 3B öğeler eklemeleri için kolay bir yol sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Web Sitesi: make3d.app

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