Satış profesyonellerinin en büyük sorunu mesajlarını iletmektir. Alıcının takviminde bir zaman dilimi için rekabet hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Alıcılar, satıcıların teklifleri hakkında kendilerine uygun bir zamanda bilgi edinmek isterler ancak e-posta yoluyla seslerini duyurmak ve anlamak karmaşıktır. MailVideo, profesyonellerin görüntülü mesajlaşma yoluyla daha etkili ve kişisel bir şekilde iletişim kurmasına yardımcı olur.

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