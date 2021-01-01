Alternatifler - mailpipe
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı ta...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (Twilio SendGrid olarak da bilinir), işlem ve pazarlama e-postalarına yönelik Denver, Colorado merkezli bir müşteri iletişim platformudur. Şirket 2009 yılında Isaac Saldana, Jose Lopez ve Tim Jenkins tarafından kuruldu ve Techstars hızlandırıcı programı aracılığıyla geliştirildi. 2017 itib...
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Bulut, Oracle Corporation tarafından sunulan ve Oracle Corporation tarafından yönetilen veri merkezlerinden oluşan küresel bir ağ aracılığıyla sunucular, depolama, ağ, uygulamalar ve hizmetler sağlayan bir bulut bilişim hizmetidir. Şirket, bu hizmetlerin talep üzerine İnternet üzerinden sağla...
Mailtrap
mailtrap.io
Müşterilerinize teslim etmeden önce e-posta örneklerinizi inceleyin ve hatalarını ayıklayın.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!
SendPulse
sendpulse.com
Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021
Mailgun
mailgun.com
Geliştiriciler düşünülerek oluşturulmuş, e-posta göndermenizi, almanızı ve izlemenizi sağlayan güçlü İşlemsel E-posta API'leri. Bugün daha fazlasını öğrenin!
Mailjet
mailjet.com
Mailjet ile e-posta göndermenizi kolaylaştırın ve satışlarınızı artırın. Tüm e-posta ve SMS ihtiyaçlarınızı tek ve güçlü bir hizmetle karşılıyoruz.
Emma
myemma.com
Kolay, sizinle birlikte çalışabileceğiniz, temel olarak en iyi arkadaşınızın e-posta pazarlaması. En iyi arkadaşlar ilişkileri kolaylaştırır. Sizi neşelendirirler ve zor zamanlarda ortaya çıkarlar. Emma da bunu yapıyor; e-postanız için.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
İşlemsel E-posta Hizmeti: Garantili ve anında teslimat İşlemsel e-postalarınız önemli bilgiler taşır. ZeptoMail, tüm bu önemli e-postaları anında ileten güvenilir ve emniyetli bir hizmettir. Yüksek hızlı teslimat ve mükemmel gelen kutusu yerleşimi ile ZeptoMail, müşterilerinizi artık bekletmeyeceği...
Campaign Monitor
createsend.com
Unutulmaz e-posta pazarlamasıyla sonuçları artırın. Campaign Monitor'ün basit e-posta pazarlama ve otomasyon araçlarıyla hedef kitlenizle bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Postmark
postmarkapp.com
Postmark, işlem e-postanızı müşterilere her zaman zamanında teslim eder.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch hepsi bir arada araç setiyle desteğinizi, pazarlamanızı ve satışlarınızı ölçeklendirin; ihtiyacınız olan her şey artık tek bir yerde.
Courier
courier.com
Courier, bildirimleri tasarlamanın ve iletmenin en akıllı yoludur. Bir kez tasarlayın ve tek bir API aracılığıyla e-posta, Slack, SMS, push ve daha fazlası gibi herhangi bir kanala teslim edin.
SparkPost
developers.sparkpost.com
Dünyanın ilk tahmine dayalı e-posta istihbarat platformu, markaların benzeri görülmemiş veri görünürlüğüyle e-posta performansını tahmin etmesine ve optimize etmesine yardımcı oluyor.
Customer.io
customer.io
Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.
Omnisend
omnisend.com
E-ticaret e-posta pazarlaması, otomatik e-postalar ve SMS - Omnisend'e geçin ve iş yükünüzü artırmadan satışlarınızı artırın.
Sender
sender.net
E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.
Helpmonks
helpmonks.com
Müşteri deneyiminizi geliştirecek araçlara sahip, müşteri hizmetleri ekibiniz için oluşturulmuş hepsi bir arada müşteri etkileşimi platformunu keşfedin. Daha fazla bilgi edin!
MailUp
mailup.com
MailUp, güçlü e-posta pazarlama araçlarını SMTP geçişi ve e-ticaret, CRM ve CMS sistemleri için eklentilerle birleştiren eksiksiz e-posta ve SMS dağıtım çözümünüzdür.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.
MailerSend
mailersend.com
ah
SMTP2GO
smtp2go.com
SMTP2GO ölçeklenebilir, güvenilir e-posta teslim edilebilirlik çözümüdür. Dünya çapındaki sunucular, sağlam bir API ve güçlü raporlama bizi diğerlerinden ayırıyor. Ücretsiz planımızı deneyin!
Jango Mail
jangomail.com
JangoMail. Kurumsal Düzeyde E-posta Dağıtımı. E-postanız Sizin Yolunuz. Canlı destek. Gerçek Zamanlı Raporlama. 888-465-2646.
sendwithus
sendwithus.com
Sendwithus, küçük ekiplerin işlemsel e-postaları kaynak kodları dışında yönetmelerine yardımcı olarak iş akışlarının kolaylaştırılmasına ve her zaman markaya uygun e-postaların sağlanmasına olanak tanır.
Maropost
maropost.com
E-posta Pazarlama, SMS, Mobil, Yolculuklar ve E-ticaret - Müşterilerinize bağlanma, pazarlama ve satış yapma şeklinizi ölçeklendirmek ve basitleştirmek için tüm araçlar!
Primailer
primailer.com
E-posta Pazarlamayla İşinizi Büyütmek İstiyorsunuz. O halde PRIMAILER, E-posta gönderebileceğiniz ve sonuç odaklı Toplu Posta Kampanyaları yapabileceğiniz Sizin İçin Var. En İyi Toplu E-posta Servis Sağlayıcısıyla Kolay Adımlarla Toplu E-postalar Oluşturun ve Daha Fazla Satış Elde Edin. * Teslim E...
Mailmodo
mailmodo.com
Yeterli dönüşüm alamıyor musunuz? Potansiyel müşterileri çekmek, geliştirmek ve ödeme yapan müşterilere dönüştürmek için her sektöre yönelik bu en iyi e-posta akışı fikirlerini kullanın.
Knock
knock.app
Geliştiriciler için bildirim altyapısı. Knock, sizinle ölçeklenmek üzere tasarlanmış esnek, güvenilir bir bildirim altyapısıdır.
Act-On
act-on.com
B2B, B2C ve e-posta pazarlamasında uzmanlaşmış, günümüz iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş pazarlama otomasyon platformu.
Waypoint
usewaypoint.com
Waypoint bir e-posta platformu ve API'sidir. Yazılım ekipleri, e-posta bildirimlerini oluşturmak, düzenlemek ve izlemek için Waypoint'i kullanır.
SMTPServer
smtpserver.com
SMTPServer, B2B ve B2C işletmelerinin, e-Ticaret tüccarlarının ve ajansların dijital pazarlama kampanyaları, işlemsel mesajlaşma ve pazarlama otomasyonu yoluyla müşteri ilişkilerini geliştirmelerine olanak tanıyan tek hepsi bir arada dijital pazarlama platformudur. Kurumsal düzeyde bütçeler ve dene...
Sidemail
sidemail.io
SaaS'ınız için yeni başvurulacak e-posta platformu Nedeni şu: E-postalarınızı kolayca oluşturun, entegre edin, gönderin, otomatikleştirin ve analiz edin. Sidemail, dakikalar içinde çalışmaya başlamanıza olanak tanıyan her türlü senaryo ve işlevselliğe yönelik şablonlarla dolu olarak gelir. Yani, tü...
luxsci
luxsci.com
LuxSci son derece güvenli, hasta odaklı iletişim çözümleri sunar. SecureLine Teknolojisi, güvenlik ve esnekliğin benzersiz bir kombinasyonunu sunarak sağlık kuruluşlarının kişisel bakım sunmasına, iş akışlarını kolaylaştırmasına ve hasta verilerini korurken gelirlerini artırmasına olanak tanır. Lux...
Sarv.com
sarv.com
Sarv.com, yeni çağdaki işletmelerin iletişim sorunlarını çözmelerine yardımcı olan yenilikçi bir bulut telefon hizmeti sağlayıcısıdır. Sarv'ın 2011 yılında hayata geçmesinden bu yana, tüm platformlarda ve sektörlerde hizmetini desteklemek için güçlü API'lerle dolu birleşik bir iletişim platformu baş...
Mailtinni
mailtinni.com
Mailtinni, her büyüklükteki işletme ve kuruluşa yüksek kaliteli e-posta dağıtım hizmetleri sağlama konusunda uzmanlaşmış, kendini işine adamış profesyonellerden oluşan bir ekiptir. Mailtinni'nin misyonu, güvenilir ve verimli SMTP hizmetleri sağlayarak müşterilerimizin e-posta teslimi hedeflerine ul...
MailBrainiers
mailbrainiers.com
Tüm temel E-posta Pazarlama araçları Promosyon e-posta kampanyası göndermek ve e-posta listesi yönetimi daha önce hiç bu kadar kolay olmamıştı. * Otomatik yanıtlayıcılar * E-posta abonelik formları * İşlemsel API'ler * Doğrulanmış E-postalar * Optimize Edilmiş E-posta Teslimatı * Özel IP'ler * Otom...
indemandly
indemandly.com
indemandly, bir müşteri mesajlaşma uygulamasından çok daha fazlası olan, sohbete dayalı bir pazarlama aracıdır. Web sitesini ve instagramı artırın.
CritSend
critsend.com
CritSend teslim edilebilirlik sorunlarınızın çözümüdür. 2007 yılında kurulan CritSend, işlemsel e-postaların teslim edilebilirlik zorluğuyla yüzleşecek ilk hizmeti geliştirdi. CritSend'in hedefi: Müşterilerinizin gelen kutusuna e-postaların teslimini kolaylaştırmak. Teslim edilebilirlik zorluklar...
rapidmail
rapidmail.com
Rapidmail ile herkes başarılı haber bültenleri oluşturabilir ve gönderebilir. Kullanımı kolay, güvenilir teslimat özelliğine sahip ve tamamen GDPR uyumlu olan bu ürünle, uzman pazarlama bilgisine ihtiyaç duymadan modern haber bültenleri gönderebileceksiniz. Bugün Rapidmail'e güvenen 200.000'den faz...
HandySends
handysends.com
HandySends'te öncelikli odak noktamız teslim edilebilirlik, ölçeklenebilirlik ve destektir. 7/24 desteğimiz ve teknik uzmanlığımız sayesinde, pazarlama ve iş açısından kritik e-postalarınızın müşterinizin Gelen Kutusuna güvenli bir şekilde teslim edileceğinden emin olabilirsiniz. Twillo SendGrid, ö...
Engagespot
engagespot.co
Bildirimler için Zapier. Engagespot, geliştiricilerin tek bir API ile çok kanallı ürün bildirimleri oluşturmasına yardımcı olur. Engagespot'la şunları yapabilirsiniz: * E-posta, Uygulama İçi, SMS, Push, WhatsApp, Slack vb. gibi birden fazla bildirim kanalını dakikalar içinde ürününüze entegre edin...
AhaSend
ahasend.com
AhaSend, işlemsel e-postalarda uzmanlaşmış bağımsız bir E-posta Servis Sağlayıcısıdır (ESP). AhaSend'in hizmetleri, işlem e-postalarınızın güvenilir ve verimli bir şekilde iletilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. Diğer ESP'ler sizi parantez içine alır veya kişi listenizdeki alıcı sayısına göre üc...
Turbosmtp
serversmtp.com
TurboSMTP, hem işletmeler hem de bireyler için e-posta dağıtımını kolaylaştırmak üzere tasarlanmış, güvenilir ve zengin özelliklere sahip bir SMTP (Basit Posta Aktarım Protokolü) hizmetidir. TurboSMTP ile kullanıcılar, e-postalarını verimli ve güvenli bir şekilde gönderebilir ve mesajlarının alıcıla...
mailboxlayer
mailboxlayer.com
Mailboxlayer, sözdizimi kontrolleri, yazım hatası ve yazım kontrolleri, SMTP kontrolleri, ücretsiz ve tek kullanımlık sağlayıcı filtrelemesi ve çok daha fazlasını aracılığıyla anında e-posta adresi doğrulama ve doğrulama sunan ücretsiz, basit ve güçlü bir JSON API'sidir. Sistemi REST tabanlıdır, 256...
Freshmarketer
freshmarketer.com
Freshmarketer, pazarlama ekiplerinin yaşam döngüleri boyunca her temas noktasında daha kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sunmalarına yardımcı olur. Benzersiz alıcı deneyimleri oluşturmak için hedef kitlenizin davranışı ve etkileşimi hakkında bilgi edinin. Yapay zeka sohbet robotlarını kullanar...
flexEngage
flexengage.com
FlexEngage, perakendeciler için kişiselleştirilmiş işlem iletişimlerinin lider sağlayıcısıdır ve Under Armour, GNC, DXL ve 5.11 Taktik gibi markaların standart işlem temas noktalarını (makbuzlar, sipariş durumu mesajları ve gönderi takip sayfası) sadakati artıran dinamik etkileşim kanallarına dönüşt...
Charley
charlie.io
Charlie ekibinizin e-postaya yanıtıdır. Ekibinizin e-posta silolarını ortadan kaldıran, bilgi paylaşımını geliştiren ve yönetimi basitleştiren, müşterilerinize daha iyi hizmet vermenize olanak tanıyan bir e-posta arşivleme ve işbirliği çözümü.
Ongage
ongage.com
Ongage, 2011 yılında e-posta pazarlaması konusunda tutkulu girişimci profesyonellerden oluşan bir ekip tarafından kuruldu. Bugün, e-posta pazarlamacılarının, CRM'nin, sadakatin ve otomasyon yöneticilerinin gönderimleri, segmentleri, erişimi ve etkileşimi kolayca optimize etmesine olanak tanıyarak bü...
Doppler Relay
dopplerrelay.com
Doppler Relay, İşlemsel E-postalarınızın ulaşmasını garanti eden ve gerçek zamanlı olarak ayrıntılı analizlere erişmenizi sağlayan, işlemsel bir e-posta hizmetidir. Ekli dosyaları, faturaları, kart ekstrelerini ve şifre sıfırlamalarını göndermek hiç bu kadar kolay, güvenli ve etkili olmamıştı.
CloudMailin
cloudmailin.com
CloudMailin, web uygulamanızda gelen e-posta mesajlarını bir HTTP POST isteği aracılığıyla almanıza olanak tanıyan ölçeklenebilir bir bulut çözümüdür. Güvenli, hızlı ve kurulumu kolaydır ve dünyanın en büyük web siteleri ve uygulamalarından bazıları için gelen e-postaları destekler.
Kingmailer
kingmailer.co
E-ticaret siteleri, haber kuruluşları, üyelik siteleri ve çevrimiçi forumlar için Kingmailer SMTP.
SMTP
smtp.com
SMTP, bulut tabanlı e-posta hizmetlerinin ilk öncülerinden biridir ve şu anda Ziff Davis, Moz Group ve Campaigner'ın bir parçasıdır. Gelişmiş e-posta otomasyonundan uygun maliyetli e-posta altyapısına ve aktarım çözümlerine kadar küresel çapta faaliyet gösteriyoruz. Web tabanlı e-postayı kurumsal y...
Rebump
site.rebump.cc
Otomatik E-posta Takibi Artık Kolaylaştı! Rebump sizin için alıcılarınıza birden fazla takip e-posta mesajı gönderir. Bu otomatik e-postalar, sanki takibi kendiniz göndermişsiniz gibi görünecek şekilde özelleştirilmiştir. Rebump hesabınızla tüm takip e-postalarınızı takip edebilir ve analiz edebilir...
UniOne
unione.io
UniOne Email API, geliştiricilerin ve işletmelerin e-posta işlevselliğini uygulamalarına, web sitelerine veya sistemlerine entegre etmelerine olanak tanıyan bir yazılım arayüzüdür. E-posta sunucuları ve hizmetleriyle kesintisiz iletişim sağlayan programlama araçları, protokoller ve yöntemler sağlar....
edrone
edrone.me
Otonom bir e-Ticaret Bulutu olan edrone, e-Ticaret için tasarlanmış ilk eCRM'dir. edrone, algoritmalarına dayalı, kurulumu kolay (Plug'n'Play) gelişmiş Pazarlama Otomasyonu çözümleri sunar. edrone'un hedefi, müşteri davranışlarını anlamaya (Müşteri İstihbaratı) yardımcı olmak ve hepsi bir arada e-ti...
Upaknee
upaknee.com
Upaknee, e-posta ve SMS iletişim teknolojisinin lider sağlayıcısıdır. Kuruluşlara çevrimiçi iletişim aracı olarak kolay ve sezgisel bir araç seti sağlayan güçlü bir platform sunuyoruz... Daha Fazlasını Göster ve müşteriler, kişiler ve destekçilerle etkileşim. Uzmanlık alanlarımız arasında e-posta bü...