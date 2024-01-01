Alternatifler - Mailosaur
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
Postman Web
postman.com
Postman, API geliştirmeyi kolaylaştırır. Platformumuz, API oluşturma sürecinin her adımını basitleştirecek araçlar sunar ve daha iyi API'leri daha hızlı oluşturabilmeniz için işbirliğini kolaylaştırır.
UserTesting
usertesting.com
Human Insight Platformu UserTesting'den çevrimiçi müşteri deneyiminizi geliştirmeye yönelik kullanılabilirlik testi ve araştırma araçları. G2'nin 1 numaralı CX endüstri yazılımı.
BrowserStack
browserstack.com
TarayıcıStack, geliştiricilerin web sitelerini ve mobil uygulamalarını isteğe bağlı tarayıcılar, işletim sistemleri ve gerçek mobil cihazlarda, kullanıcıların sanal makineler, cihazlar veya emülatörlerden oluşan dahili bir laboratuvar kurmasına veya bakımını yapmasına gerek kalmadan test etmelerine ...
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
MailerLite
mailerlite.com
Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (Twilio SendGrid olarak da bilinir), işlem ve pazarlama e-postalarına yönelik Denver, Colorado merkezli bir müşteri iletişim platformudur. Şirket 2009 yılında Isaac Saldana, Jose Lopez ve Tim Jenkins tarafından kuruldu ve Techstars hızlandırıcı programı aracılığıyla geliştirildi. 2017 itib...
Qase
qase.io
Manuel ve otomatik testler için tek bir çalışma alanı. Yazılım test çabalarını artırmaya yardımcı olan Geliştirme ve Kalite Güvence ekipleri için test yönetim sistemi.
AWeber
aweber.com
AWeber'i bugün ücretsiz deneyin ve e-posta listenizi büyütmek, hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve satışları artırmak için tüm çözümleri edinin. Kredi kartına gerek yok.
Mailtrap
mailtrap.io
Müşterilerinize teslim etmeden önce e-posta örneklerinizi inceleyin ve hatalarını ayıklayın.
Userfeel
userfeel.com
Abonelik veya aylık ücret gerektirmeden Kullandıkça Öde Kullanıcı Test Aracı. Test kullanıcısı başına yalnızca 30 ABD Doları tutarındaki yüksek kaliteli test uzmanlarından oluşan panelimizden daha iyi bilgiler edinin.
Sauce Labs
saucelabs.com
Web ve mobil uygulamalardan oluşan dünyanın en büyük sürekli test bulutu. Web tarayıcılarına, mobil emülatörlere, simülatörlere ve gerçek mobil cihazlara erişin.
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Web siteniz veya uygulamanız için doğrudan tarayıcınızda otomatik testler oluşturun veya kaydedin. Hataları ve gerilemeleri yakalamak için bunları sürekli çalıştırın. Kodlamaya gerek yok.
Emma
myemma.com
Kolay, sizinle birlikte çalışabileceğiniz, temel olarak en iyi arkadaşınızın e-posta pazarlaması. En iyi arkadaşlar ilişkileri kolaylaştırır. Sizi neşelendirirler ve zor zamanlarda ortaya çıkarlar. Emma da bunu yapıyor; e-postanız için.
Browserling
browserling.com
Çevrimiçi tarayıcılar arası test.
Virtuoso
virtuoso.qa
İşlevsel kullanıcı arayüzü ve uçtan uca test aracı. Robotik Süreç Otomasyonu, AI/ML ve Doğal Dil Programlamayı birleştirerek rakipsiz bir yazma deneyimi sunarken test bakımını da neredeyse sıfıra indirir.
Campaign Monitor
createsend.com
Unutulmaz e-posta pazarlamasıyla sonuçları artırın. Campaign Monitor'ün basit e-posta pazarlama ve otomasyon araçlarıyla hedef kitlenizle bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Litmus
litmus.com
Litmus, e-posta pazarlamacılarının daha verimli çalışmasına, maliyetli hataları yakalamasına ve kampanya performansını hızlandırmasına yardımcı olur.
UiPath
uipath.com
UiPath, Romanya'da Daniel Dines ve Marius Tîrcă tarafından kurulan ve merkezi New York'ta bulunan, robotik süreç otomasyonuna (RPA) yönelik küresel bir yazılım şirketidir. Şirketin yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi veya kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı gibi diğer iş yazılımları kullanılar...
TestProject
testproject.io
Herkes için Ücretsiz Test Otomasyonu. Topluluk Destekli. TestProject, 1 numaralı test otomasyon topluluğu tarafından desteklenen web, mobil ve API testleri için ücretsiz, uçtan uca bir test otomasyon platformudur.
GetWhy
getwhy.io
Get Why yeni nesil bir içgörü şirketidir. Gen. AI tarafından desteklenen Get Why'ın uçtan uca içgörü platformu, sınıfının en iyisi kalitede tüketici içgörülerini benzeri görülmemiş bir hızda ve geleneksel içgörü şirketlerinin maliyetinin çok altında bir maliyetle sunuyor. Get Why, pazarlama fikriniz...
UserZoom
userzoom.com
Kullanıcı deneyimi araştırması doğru yapıldı. UserZoom'un UX Insights Sistemi ile ürün geliştirme yaşam döngüsü boyunca üstün dijital deneyimler sunmak için daha derine, daha hızlı inebilirsiniz.
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest'in QA platformu, kaliteli yazılım yayınlamanıza yardımcı olmak için kodsuz test otomasyonu ile profesyonel QA'yı birleştirir.
Parcel
parcel.io
E-posta Kodlama Platformu. E-posta için tasarlanan geliştirme platformunu kullanarak kodlayın, önizleyin ve işbirliği yapın. Parsel, markaların ve ajansların yüksek kaliteli e-postaları kodlama yöntemidir.
Loadster
loadster.app
Loadster, yüksek performanslı web siteleri ve uygulamalar için bulut hibrit yük testi çözümüdür. Darboğazları bulmak, kararlılığı artırmak ve kullanıcı deneyimini optimize etmek için sitelerinizi yük testi yapın.
Email on Acid
emailonacid.com
Email on acid, önde gelen e-posta dağıtım öncesi kontrol listesidir ve erişilebilirlik kontrollerinden e-posta önizlemelerine kadar e-posta pazarlama iş akışınızın yapılandırılabilir bir parçasıdır.
LambdaTest
app.lambdatest.com
Yeni Nesil Mobil Uygulamalar ve Çapraz Tarayıcı Test Bulutu Yeni nesil ürünümüzle benzersiz dijital deneyim sunun Yapay zeka destekli test bulut platformu. Tüm cihazlarda ve tarayıcılarda olağanüstü kullanıcı deneyimi sağlayın.
MailUp
mailup.com
MailUp, güçlü e-posta pazarlama araçlarını SMTP geçişi ve e-ticaret, CRM ve CMS sistemleri için eklentilerle birleştiren eksiksiz e-posta ve SMS dağıtım çözümünüzdür.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global Uygulama Testi, QA, ürün, kullanıcı deneyimi, mühendislik, yerelleştirme ve dijital ekiplerinin 189'dan fazla ülkede, yüzlerce cihaz kombinasyonunda gerçek cihazları gerçek ortamlarda kullanarak test eden 90.000'den fazla profesyonelce incelenmiş profesyonelle ürünlerini ve deneyimlerini test...