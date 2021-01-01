Alternatifler - Mailazy
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı ta...
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
MailerLite
mailerlite.com
Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (Twilio SendGrid olarak da bilinir), işlem ve pazarlama e-postalarına yönelik Denver, Colorado merkezli bir müşteri iletişim platformudur. Şirket 2009 yılında Isaac Saldana, Jose Lopez ve Tim Jenkins tarafından kuruldu ve Techstars hızlandırıcı programı aracılığıyla geliştirildi. 2017 itib...
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Oracle Bulut, Oracle Corporation tarafından sunulan ve Oracle Corporation tarafından yönetilen veri merkezlerinden oluşan küresel bir ağ aracılığıyla sunucular, depolama, ağ, uygulamalar ve hizmetler sağlayan bir bulut bilişim hizmetidir. Şirket, bu hizmetlerin talep üzerine İnternet üzerinden sağla...
Mailtrap
mailtrap.io
Müşterilerinize teslim etmeden önce e-posta örneklerinizi inceleyin ve hatalarını ayıklayın.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!
SendPulse
sendpulse.com
Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021
Mailjet
mailjet.com
Mailjet ile e-posta göndermenizi kolaylaştırın ve satışlarınızı artırın. Tüm e-posta ve SMS ihtiyaçlarınızı tek ve güçlü bir hizmetle karşılıyoruz.
Emma
myemma.com
Kolay, sizinle birlikte çalışabileceğiniz, temel olarak en iyi arkadaşınızın e-posta pazarlaması. En iyi arkadaşlar ilişkileri kolaylaştırır. Sizi neşelendirirler ve zor zamanlarda ortaya çıkarlar. Emma da bunu yapıyor; e-postanız için.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
İşlemsel E-posta Hizmeti: Garantili ve anında teslimat İşlemsel e-postalarınız önemli bilgiler taşır. ZeptoMail, tüm bu önemli e-postaları anında ileten güvenilir ve emniyetli bir hizmettir. Yüksek hızlı teslimat ve mükemmel gelen kutusu yerleşimi ile ZeptoMail, müşterilerinizi artık bekletmeyeceği...
Mailgun
mailgun.com
Geliştiriciler düşünülerek oluşturulmuş, e-posta göndermenizi, almanızı ve izlemenizi sağlayan güçlü İşlemsel E-posta API'leri. Bugün daha fazlasını öğrenin!
Campaign Monitor
createsend.com
Unutulmaz e-posta pazarlamasıyla sonuçları artırın. Campaign Monitor'ün basit e-posta pazarlama ve otomasyon araçlarıyla hedef kitlenizle bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Postmark
postmarkapp.com
Postmark, işlem e-postanızı müşterilere her zaman zamanında teslim eder.
HelpCrunch
helpcrunch.com
HelpCrunch hepsi bir arada araç setiyle desteğinizi, pazarlamanızı ve satışlarınızı ölçeklendirin; ihtiyacınız olan her şey artık tek bir yerde.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
Courier
courier.com
Courier, bildirimleri tasarlamanın ve iletmenin en akıllı yoludur. Bir kez tasarlayın ve tek bir API aracılığıyla e-posta, Slack, SMS, push ve daha fazlası gibi herhangi bir kanala teslim edin.
SparkPost
developers.sparkpost.com
Dünyanın ilk tahmine dayalı e-posta istihbarat platformu, markaların benzeri görülmemiş veri görünürlüğüyle e-posta performansını tahmin etmesine ve optimize etmesine yardımcı oluyor.
Customer.io
customer.io
Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.
Omnisend
omnisend.com
E-ticaret e-posta pazarlaması, otomatik e-postalar ve SMS - Omnisend'e geçin ve iş yükünüzü artırmadan satışlarınızı artırın.
Sender
sender.net
E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.
Helpmonks
helpmonks.com
Müşteri deneyiminizi geliştirecek araçlara sahip, müşteri hizmetleri ekibiniz için oluşturulmuş hepsi bir arada müşteri etkileşimi platformunu keşfedin. Daha fazla bilgi edin!
Litmus
litmus.com
Litmus, e-posta pazarlamacılarının daha verimli çalışmasına, maliyetli hataları yakalamasına ve kampanya performansını hızlandırmasına yardımcı olur.
Levitate
levitate.ai
Mutluluk Platformumuz, kalıcı ilişkiler kurmanıza yardımcı olmak için özgün iletişim araçlarını, özel başarı uzmanlarını ve yapay zekayı birleştirir.
mails.ai
mails.ai
Sınırsız e-posta hesabıyla ölçeklendirilmiş erişim. Mails.ai, işinizi büyütmek için akıllı, otomatik, yapay zeka odaklı e-posta kampanyaları yürütmenize yardımcı olur.
MailReach
mailreach.co
Spam'e girmeyi durdurmak için 1 numaralı e-posta ısınma hizmeti. Otomatik pilotta e-postalarınıza pozitif ve gerçekçi etkileşim sağlayarak e-posta itibarınızı artıran e-posta ısınma hizmeti MailReach ile tanışın.
Warmup Inbox
warmupinbox.com
Spam'e soğuk e-postalar göndermeyi bırakın. Warmup Gelen Kutusu, birbiriyle konuşan gelen kutuları ağımız aracılığıyla e-posta gönderme itibarınızı otomatik olarak artıran bir e-posta ısınma hizmetidir.
Bouncer
usebouncer.com
Harika Teknoloji ve gerçekten ilgili İnsanlarla E-posta Doğrulama ve Doğrulama Hizmeti. Kullanımı en kolay ama aynı zamanda en güçlüsü.
MailUp
mailup.com
MailUp, güçlü e-posta pazarlama araçlarını SMTP geçişi ve e-ticaret, CRM ve CMS sistemleri için eklentilerle birleştiren eksiksiz e-posta ve SMS dağıtım çözümünüzdür.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.
Bento
bentonow.com
Bento, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş güçlü bir mesajlaşma otomasyon platformudur.
MailerSend
mailersend.com
ah
SMTP2GO
smtp2go.com
SMTP2GO ölçeklenebilir, güvenilir e-posta teslim edilebilirlik çözümüdür. Dünya çapındaki sunucular, sağlam bir API ve güçlü raporlama bizi diğerlerinden ayırıyor. Ücretsiz planımızı deneyin!
Interseller
interseller.io
Interseller, işe alım görevlilerinin adayların e-postalarını bularak ve e-posta dizileri göndererek adayları bulmasına ve onlarla iletişim kurmasına yardımcı olur.
Jango Mail
jangomail.com
JangoMail. Kurumsal Düzeyde E-posta Dağıtımı. E-postanız Sizin Yolunuz. Canlı destek. Gerçek Zamanlı Raporlama. 888-465-2646.
sendwithus
sendwithus.com
Sendwithus, küçük ekiplerin işlemsel e-postaları kaynak kodları dışında yönetmelerine yardımcı olarak iş akışlarının kolaylaştırılmasına ve her zaman markaya uygun e-postaların sağlanmasına olanak tanır.
Maropost
maropost.com
E-posta Pazarlama, SMS, Mobil, Yolculuklar ve E-ticaret - Müşterilerinize bağlanma, pazarlama ve satış yapma şeklinizi ölçeklendirmek ve basitleştirmek için tüm araçlar!
Primailer
primailer.com
E-posta Pazarlamayla İşinizi Büyütmek İstiyorsunuz. O halde PRIMAILER, E-posta gönderebileceğiniz ve sonuç odaklı Toplu Posta Kampanyaları yapabileceğiniz Sizin İçin Var. En İyi Toplu E-posta Servis Sağlayıcısıyla Kolay Adımlarla Toplu E-postalar Oluşturun ve Daha Fazla Satış Elde Edin. * Teslim E...
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ medya ilişkilerinizi dönüştürecek. Tek bir yerden medya listeleri oluşturabilir, basın bültenleri dağıtabilir, hikayenizi anlatabilir ve basın bülteni raporlarını okuyabilirsiniz. Haberlerinizi anında ve sorunsuz bir şekilde paylaşmanızı sağlar.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.
Maildroppa
maildroppa.com
Meşgul kurucular için basit e-posta pazarlaması. Maildroppa, yeni bir şeyler inşa eden startup'lar için öğrenmesi kolay bir araçtır. Hedef kitlenizle bağlantı kurmanın ve büyümenin en basit yolu.
Mailmodo
mailmodo.com
Yeterli dönüşüm alamıyor musunuz? Potansiyel müşterileri çekmek, geliştirmek ve ödeme yapan müşterilere dönüştürmek için her sektöre yönelik bu en iyi e-posta akışı fikirlerini kullanın.
Knock
knock.app
Geliştiriciler için bildirim altyapısı. Knock, sizinle ölçeklenmek üzere tasarlanmış esnek, güvenilir bir bildirim altyapısıdır.
Act-On
act-on.com
B2B, B2C ve e-posta pazarlamasında uzmanlaşmış, günümüz iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş pazarlama otomasyon platformu.
Emercury
emercury.net
Daha Fazla E-posta Potansiyel Müşterisini Müşteriye Dönüştürün Pazarlamacıların müşterilerine ulaşmak, onları dönüştürmek ve elde tutmak için kullandıkları e-posta pazarlama platformunu keşfedin.
Waypoint
usewaypoint.com
Waypoint bir e-posta platformu ve API'sidir. Yazılım ekipleri, e-posta bildirimlerini oluşturmak, düzenlemek ve izlemek için Waypoint'i kullanır.
SMTPServer
smtpserver.com
SMTPServer, B2B ve B2C işletmelerinin, e-Ticaret tüccarlarının ve ajansların dijital pazarlama kampanyaları, işlemsel mesajlaşma ve pazarlama otomasyonu yoluyla müşteri ilişkilerini geliştirmelerine olanak tanıyan tek hepsi bir arada dijital pazarlama platformudur. Kurumsal düzeyde bütçeler ve dene...
Sidemail
sidemail.io
SaaS'ınız için yeni başvurulacak e-posta platformu Nedeni şu: E-postalarınızı kolayca oluşturun, entegre edin, gönderin, otomatikleştirin ve analiz edin. Sidemail, dakikalar içinde çalışmaya başlamanıza olanak tanıyan her türlü senaryo ve işlevselliğe yönelik şablonlarla dolu olarak gelir. Yani, tü...
luxsci
luxsci.com
LuxSci son derece güvenli, hasta odaklı iletişim çözümleri sunar. SecureLine Teknolojisi, güvenlik ve esnekliğin benzersiz bir kombinasyonunu sunarak sağlık kuruluşlarının kişisel bakım sunmasına, iş akışlarını kolaylaştırmasına ve hasta verilerini korurken gelirlerini artırmasına olanak tanır. Lux...
Sarv.com
sarv.com
Sarv.com, yeni çağdaki işletmelerin iletişim sorunlarını çözmelerine yardımcı olan yenilikçi bir bulut telefon hizmeti sağlayıcısıdır. Sarv'ın 2011 yılında hayata geçmesinden bu yana, tüm platformlarda ve sektörlerde hizmetini desteklemek için güçlü API'lerle dolu birleşik bir iletişim platformu baş...
Mailtinni
mailtinni.com
Mailtinni, her büyüklükteki işletme ve kuruluşa yüksek kaliteli e-posta dağıtım hizmetleri sağlama konusunda uzmanlaşmış, kendini işine adamış profesyonellerden oluşan bir ekiptir. Mailtinni'nin misyonu, güvenilir ve verimli SMTP hizmetleri sağlayarak müşterilerimizin e-posta teslimi hedeflerine ul...
mailpipe
mailpipe.co
İşletmelere yönelik, e-posta pazarlamasını oluşturmaya, düzenlemeye, analiz etmeye ve geliştirmeye yönelik araçlar sağlayan web tabanlı çözüm.
MailBrainiers
mailbrainiers.com
Tüm temel E-posta Pazarlama araçları Promosyon e-posta kampanyası göndermek ve e-posta listesi yönetimi daha önce hiç bu kadar kolay olmamıştı. * Otomatik yanıtlayıcılar * E-posta abonelik formları * İşlemsel API'ler * Doğrulanmış E-postalar * Optimize Edilmiş E-posta Teslimatı * Özel IP'ler * Otom...
indemandly
indemandly.com
indemandly, bir müşteri mesajlaşma uygulamasından çok daha fazlası olan, sohbete dayalı bir pazarlama aracıdır. Web sitesini ve instagramı artırın.
CritSend
critsend.com
CritSend teslim edilebilirlik sorunlarınızın çözümüdür. 2007 yılında kurulan CritSend, işlemsel e-postaların teslim edilebilirlik zorluğuyla yüzleşecek ilk hizmeti geliştirdi. CritSend'in hedefi: Müşterilerinizin gelen kutusuna e-postaların teslimini kolaylaştırmak. Teslim edilebilirlik zorluklar...
rapidmail
rapidmail.com
Rapidmail ile herkes başarılı haber bültenleri oluşturabilir ve gönderebilir. Kullanımı kolay, güvenilir teslimat özelliğine sahip ve tamamen GDPR uyumlu olan bu ürünle, uzman pazarlama bilgisine ihtiyaç duymadan modern haber bültenleri gönderebileceksiniz. Bugün Rapidmail'e güvenen 200.000'den faz...
HandySends
handysends.com
HandySends'te öncelikli odak noktamız teslim edilebilirlik, ölçeklenebilirlik ve destektir. 7/24 desteğimiz ve teknik uzmanlığımız sayesinde, pazarlama ve iş açısından kritik e-postalarınızın müşterinizin Gelen Kutusuna güvenli bir şekilde teslim edileceğinden emin olabilirsiniz. Twillo SendGrid, ö...