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Alternatifler - Mailazy

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı ta...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

Otomasyon, açılış sayfaları ve anketler gibi özelliklerle gelişmiş e-posta pazarlama kampanyaları oluşturun. 14 günlük deneme süresiyle premium özelliklere ücretsiz erişin!

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid (Twilio SendGrid olarak da bilinir), işlem ve pazarlama e-postalarına yönelik Denver, Colorado merkezli bir müşteri iletişim platformudur. Şirket 2009 yılında Isaac Saldana, Jose Lopez ve Tim Jenkins tarafından kuruldu ve Techstars hızlandırıcı programı aracılığıyla geliştirildi. 2017 itib...

Oracle Cloud Infrastructure

Oracle Cloud Infrastructure

oracle.com

Oracle Bulut, Oracle Corporation tarafından sunulan ve Oracle Corporation tarafından yönetilen veri merkezlerinden oluşan küresel bir ağ aracılığıyla sunucular, depolama, ağ, uygulamalar ve hizmetler sağlayan bir bulut bilişim hizmetidir. Şirket, bu hizmetlerin talep üzerine İnternet üzerinden sağla...

Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

Müşterilerinize teslim etmeden önce e-posta örneklerinizi inceleyin ve hatalarını ayıklayın.

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021

Mailjet

Mailjet

mailjet.com

Mailjet ile e-posta göndermenizi kolaylaştırın ve satışlarınızı artırın. Tüm e-posta ve SMS ihtiyaçlarınızı tek ve güçlü bir hizmetle karşılıyoruz.

Emma

Emma

myemma.com

Kolay, sizinle birlikte çalışabileceğiniz, temel olarak en iyi arkadaşınızın e-posta pazarlaması. En iyi arkadaşlar ilişkileri kolaylaştırır. Sizi neşelendirirler ve zor zamanlarda ortaya çıkarlar. Emma da bunu yapıyor; e-postanız için.

Zoho ZeptoMail

Zoho ZeptoMail

zoho.com

İşlemsel E-posta Hizmeti: Garantili ve anında teslimat İşlemsel e-postalarınız önemli bilgiler taşır. ZeptoMail, tüm bu önemli e-postaları anında ileten güvenilir ve emniyetli bir hizmettir. Yüksek hızlı teslimat ve mükemmel gelen kutusu yerleşimi ile ZeptoMail, müşterilerinizi artık bekletmeyeceği...

Mailgun

Mailgun

mailgun.com

Geliştiriciler düşünülerek oluşturulmuş, e-posta göndermenizi, almanızı ve izlemenizi sağlayan güçlü İşlemsel E-posta API'leri. Bugün daha fazlasını öğrenin!

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Unutulmaz e-posta pazarlamasıyla sonuçları artırın. Campaign Monitor'ün basit e-posta pazarlama ve otomasyon araçlarıyla hedef kitlenizle bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Postmark

Postmark

postmarkapp.com

Postmark, işlem e-postanızı müşterilere her zaman zamanında teslim eder.

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

HelpCrunch hepsi bir arada araç setiyle desteğinizi, pazarlamanızı ve satışlarınızı ölçeklendirin; ihtiyacınız olan her şey artık tek bir yerde.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...

Courier

Courier

courier.com

Courier, bildirimleri tasarlamanın ve iletmenin en akıllı yoludur. Bir kez tasarlayın ve tek bir API aracılığıyla e-posta, Slack, SMS, push ve daha fazlası gibi herhangi bir kanala teslim edin.

SparkPost

SparkPost

developers.sparkpost.com

Dünyanın ilk tahmine dayalı e-posta istihbarat platformu, markaların benzeri görülmemiş veri görünürlüğüyle e-posta performansını tahmin etmesine ve optimize etmesine yardımcı oluyor.

Customer.io

Customer.io

customer.io

Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

E-ticaret e-posta pazarlaması, otomatik e-postalar ve SMS - Omnisend'e geçin ve iş yükünüzü artırmadan satışlarınızı artırın.

Sender

Sender

sender.net

E-posta listeleriniz ile geliriniz arasında köprü kurun. Sender, çok daha az harcayarak müşterilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurmanızı ve işinizi büyütmenizi sağlar.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.

Helpmonks

Helpmonks

helpmonks.com

Müşteri deneyiminizi geliştirecek araçlara sahip, müşteri hizmetleri ekibiniz için oluşturulmuş hepsi bir arada müşteri etkileşimi platformunu keşfedin. Daha fazla bilgi edin!

Litmus

Litmus

litmus.com

Litmus, e-posta pazarlamacılarının daha verimli çalışmasına, maliyetli hataları yakalamasına ve kampanya performansını hızlandırmasına yardımcı olur.

Levitate

Levitate

levitate.ai

Mutluluk Platformumuz, kalıcı ilişkiler kurmanıza yardımcı olmak için özgün iletişim araçlarını, özel başarı uzmanlarını ve yapay zekayı birleştirir.

mails.ai

mails.ai

mails.ai

Sınırsız e-posta hesabıyla ölçeklendirilmiş erişim. Mails.ai, işinizi büyütmek için akıllı, otomatik, yapay zeka odaklı e-posta kampanyaları yürütmenize yardımcı olur.

MailReach

MailReach

mailreach.co

Spam'e girmeyi durdurmak için 1 numaralı e-posta ısınma hizmeti. Otomatik pilotta e-postalarınıza pozitif ve gerçekçi etkileşim sağlayarak e-posta itibarınızı artıran e-posta ısınma hizmeti MailReach ile tanışın.

Warmup Inbox

Warmup Inbox

warmupinbox.com

Spam'e soğuk e-postalar göndermeyi bırakın. Warmup Gelen Kutusu, birbiriyle konuşan gelen kutuları ağımız aracılığıyla e-posta gönderme itibarınızı otomatik olarak artıran bir e-posta ısınma hizmetidir.

Bouncer

Bouncer

usebouncer.com

Harika Teknoloji ve gerçekten ilgili İnsanlarla E-posta Doğrulama ve Doğrulama Hizmeti. Kullanımı en kolay ama aynı zamanda en güçlüsü.

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp, güçlü e-posta pazarlama araçlarını SMTP geçişi ve e-ticaret, CRM ve CMS sistemleri için eklentilerle birleştiren eksiksiz e-posta ve SMS dağıtım çözümünüzdür.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.

Bento

Bento

bentonow.com

Bento, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş güçlü bir mesajlaşma otomasyon platformudur.

MailerSend

MailerSend

mailersend.com

ah

SMTP2GO

SMTP2GO

smtp2go.com

SMTP2GO ölçeklenebilir, güvenilir e-posta teslim edilebilirlik çözümüdür. Dünya çapındaki sunucular, sağlam bir API ve güçlü raporlama bizi diğerlerinden ayırıyor. Ücretsiz planımızı deneyin!

Interseller

Interseller

interseller.io

Interseller, işe alım görevlilerinin adayların e-postalarını bularak ve e-posta dizileri göndererek adayları bulmasına ve onlarla iletişim kurmasına yardımcı olur.

Jango Mail

Jango Mail

jangomail.com

JangoMail. Kurumsal Düzeyde E-posta Dağıtımı. E-postanız Sizin Yolunuz. Canlı destek. Gerçek Zamanlı Raporlama. 888-465-2646.

sendwithus

sendwithus

sendwithus.com

Sendwithus, küçük ekiplerin işlemsel e-postaları kaynak kodları dışında yönetmelerine yardımcı olarak iş akışlarının kolaylaştırılmasına ve her zaman markaya uygun e-postaların sağlanmasına olanak tanır.

Maropost

Maropost

maropost.com

E-posta Pazarlama, SMS, Mobil, Yolculuklar ve E-ticaret - Müşterilerinize bağlanma, pazarlama ve satış yapma şeklinizi ölçeklendirmek ve basitleştirmek için tüm araçlar!

Primailer

Primailer

primailer.com

E-posta Pazarlamayla İşinizi Büyütmek İstiyorsunuz. O halde PRIMAILER, E-posta gönderebileceğiniz ve sonuç odaklı Toplu Posta Kampanyaları yapabileceğiniz Sizin İçin Var. En İyi Toplu E-posta Servis Sağlayıcısıyla Kolay Adımlarla Toplu E-postalar Oluşturun ve Daha Fazla Satış Elde Edin. * Teslim E...

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

MediaHQ medya ilişkilerinizi dönüştürecek. Tek bir yerden medya listeleri oluşturabilir, basın bültenleri dağıtabilir, hikayenizi anlatabilir ve basın bülteni raporlarını okuyabilirsiniz. Haberlerinizi anında ve sorunsuz bir şekilde paylaşmanızı sağlar.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.

Maildroppa

Maildroppa

maildroppa.com

Meşgul kurucular için basit e-posta pazarlaması. Maildroppa, yeni bir şeyler inşa eden startup'lar için öğrenmesi kolay bir araçtır. Hedef kitlenizle bağlantı kurmanın ve büyümenin en basit yolu.

Mailmodo

Mailmodo

mailmodo.com

Yeterli dönüşüm alamıyor musunuz? Potansiyel müşterileri çekmek, geliştirmek ve ödeme yapan müşterilere dönüştürmek için her sektöre yönelik bu en iyi e-posta akışı fikirlerini kullanın.

Knock

Knock

knock.app

Geliştiriciler için bildirim altyapısı. Knock, sizinle ölçeklenmek üzere tasarlanmış esnek, güvenilir bir bildirim altyapısıdır.

Act-On

Act-On

act-on.com

B2B, B2C ve e-posta pazarlamasında uzmanlaşmış, günümüz iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş pazarlama otomasyon platformu.

Emercury

Emercury

emercury.net

Daha Fazla E-posta Potansiyel Müşterisini Müşteriye Dönüştürün Pazarlamacıların müşterilerine ulaşmak, onları dönüştürmek ve elde tutmak için kullandıkları e-posta pazarlama platformunu keşfedin.

Waypoint

Waypoint

usewaypoint.com

Waypoint bir e-posta platformu ve API'sidir. Yazılım ekipleri, e-posta bildirimlerini oluşturmak, düzenlemek ve izlemek için Waypoint'i kullanır.

SMTPServer

SMTPServer

smtpserver.com

SMTPServer, B2B ve B2C işletmelerinin, e-Ticaret tüccarlarının ve ajansların dijital pazarlama kampanyaları, işlemsel mesajlaşma ve pazarlama otomasyonu yoluyla müşteri ilişkilerini geliştirmelerine olanak tanıyan tek hepsi bir arada dijital pazarlama platformudur. Kurumsal düzeyde bütçeler ve dene...

Sidemail

Sidemail

sidemail.io

SaaS'ınız için yeni başvurulacak e-posta platformu Nedeni şu: E-postalarınızı kolayca oluşturun, entegre edin, gönderin, otomatikleştirin ve analiz edin. Sidemail, dakikalar içinde çalışmaya başlamanıza olanak tanıyan her türlü senaryo ve işlevselliğe yönelik şablonlarla dolu olarak gelir. Yani, tü...

luxsci

luxsci

luxsci.com

LuxSci son derece güvenli, hasta odaklı iletişim çözümleri sunar. SecureLine Teknolojisi, güvenlik ve esnekliğin benzersiz bir kombinasyonunu sunarak sağlık kuruluşlarının kişisel bakım sunmasına, iş akışlarını kolaylaştırmasına ve hasta verilerini korurken gelirlerini artırmasına olanak tanır. Lux...

Sarv.com

Sarv.com

sarv.com

Sarv.com, yeni çağdaki işletmelerin iletişim sorunlarını çözmelerine yardımcı olan yenilikçi bir bulut telefon hizmeti sağlayıcısıdır. Sarv'ın 2011 yılında hayata geçmesinden bu yana, tüm platformlarda ve sektörlerde hizmetini desteklemek için güçlü API'lerle dolu birleşik bir iletişim platformu baş...

Mailtinni

Mailtinni

mailtinni.com

Mailtinni, her büyüklükteki işletme ve kuruluşa yüksek kaliteli e-posta dağıtım hizmetleri sağlama konusunda uzmanlaşmış, kendini işine adamış profesyonellerden oluşan bir ekiptir. Mailtinni'nin misyonu, güvenilir ve verimli SMTP hizmetleri sağlayarak müşterilerimizin e-posta teslimi hedeflerine ul...

mailpipe

mailpipe

mailpipe.co

İşletmelere yönelik, e-posta pazarlamasını oluşturmaya, düzenlemeye, analiz etmeye ve geliştirmeye yönelik araçlar sağlayan web tabanlı çözüm.

MailBrainiers

MailBrainiers

mailbrainiers.com

Tüm temel E-posta Pazarlama araçları Promosyon e-posta kampanyası göndermek ve e-posta listesi yönetimi daha önce hiç bu kadar kolay olmamıştı. * Otomatik yanıtlayıcılar * E-posta abonelik formları * İşlemsel API'ler * Doğrulanmış E-postalar * Optimize Edilmiş E-posta Teslimatı * Özel IP'ler * Otom...

indemandly

indemandly

indemandly.com

indemandly, bir müşteri mesajlaşma uygulamasından çok daha fazlası olan, sohbete dayalı bir pazarlama aracıdır. Web sitesini ve instagramı artırın.

CritSend

CritSend

critsend.com

CritSend teslim edilebilirlik sorunlarınızın çözümüdür. 2007 yılında kurulan CritSend, işlemsel e-postaların teslim edilebilirlik zorluğuyla yüzleşecek ilk hizmeti geliştirdi. CritSend'in hedefi: Müşterilerinizin gelen kutusuna e-postaların teslimini kolaylaştırmak. Teslim edilebilirlik zorluklar...

rapidmail

rapidmail

rapidmail.com

Rapidmail ile herkes başarılı haber bültenleri oluşturabilir ve gönderebilir. Kullanımı kolay, güvenilir teslimat özelliğine sahip ve tamamen GDPR uyumlu olan bu ürünle, uzman pazarlama bilgisine ihtiyaç duymadan modern haber bültenleri gönderebileceksiniz. Bugün Rapidmail'e güvenen 200.000'den faz...

HandySends

HandySends

handysends.com

HandySends'te öncelikli odak noktamız teslim edilebilirlik, ölçeklenebilirlik ve destektir. 7/24 desteğimiz ve teknik uzmanlığımız sayesinde, pazarlama ve iş açısından kritik e-postalarınızın müşterinizin Gelen Kutusuna güvenli bir şekilde teslim edileceğinden emin olabilirsiniz. Twillo SendGrid, ö...

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