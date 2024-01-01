Mail.tm, kullanıcıların herhangi bir taahhüt veya kişisel bilgi gerektirmeden tek kullanımlık bir e-posta adresi oluşturmasına olanak tanıyan ücretsiz, güvenli ve anında geçici bir e-posta hizmetidir. Mail.tm'in temel özellikleri: * Güvenlik: E-posta adresi, yetkisiz erişime ve olası ihlallere karşı güvenli bir bariyer sağlayan, rastgele oluşturulmuş bir parola ile korunur. * Anında Kurulum: Kullanıcılar kayıt, form doldurma veya captcha çözmeyle zaman kaybetmeden anında geçici bir e-posta adresi oluşturabilir. * Hızlı Teslimat: Hizmet, kesintisiz ve zamanında iletişim sağlayacak şekilde maksimum mesaj dağıtım hızı için optimize edilmiştir. * Gizlilik: Geçici posta, kullanıcıların kişisel e-posta adreslerini spam, botlar veya kimlik avı girişimleri gibi potansiyel tehditlere maruz bırakmadan iletişim kurmalarına olanak tanır. * Taahhüt Yok: Geçici e-posta adresi, uzun vadeli yükümlülükler veya riskler olmadan kullanılabilir. Kullanıcılar artık ihtiyaç duymadıklarında adresi kolayca atabilirler. * Ek Özellikler: Mail.tm, geçici e-posta hizmetini diğer uygulamalara entegre etmek için bir API'nin yanı sıra kullanıcılar için bir gizlilik yöneticisi ve SSS bölümü sunar.

Web Sitesi: mail.tm

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