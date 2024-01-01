Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Mail.tm çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
Mail.tm, kullanıcıların herhangi bir taahhüt veya kişisel bilgi gerektirmeden tek kullanımlık bir e-posta adresi oluşturmasına olanak tanıyan ücretsiz, güvenli ve anında geçici bir e-posta hizmetidir.
Mail.tm'in temel özellikleri:
* Güvenlik: E-posta adresi, yetkisiz erişime ve olası ihlallere karşı güvenli bir bariyer sağlayan, rastgele oluşturulmuş bir parola ile korunur.
* Anında Kurulum: Kullanıcılar kayıt, form doldurma veya captcha çözmeyle zaman kaybetmeden anında geçici bir e-posta adresi oluşturabilir.
* Hızlı Teslimat: Hizmet, kesintisiz ve zamanında iletişim sağlayacak şekilde maksimum mesaj dağıtım hızı için optimize edilmiştir.
* Gizlilik: Geçici posta, kullanıcıların kişisel e-posta adreslerini spam, botlar veya kimlik avı girişimleri gibi potansiyel tehditlere maruz bırakmadan iletişim kurmalarına olanak tanır.
* Taahhüt Yok: Geçici e-posta adresi, uzun vadeli yükümlülükler veya riskler olmadan kullanılabilir. Kullanıcılar artık ihtiyaç duymadıklarında adresi kolayca atabilirler.
* Ek Özellikler: Mail.tm, geçici e-posta hizmetini diğer uygulamalara entegre etmek için bir API'nin yanı sıra kullanıcılar için bir gizlilik yöneticisi ve SSS bölümü sunar.
Yasal Uyarı: WebCatalog, Mail.tm ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.