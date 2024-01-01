Maigon AI, manuel sözleşme incelemesine harcanan binlerce saatten tasarruf etmek için tasarlanmış, sözleşme incelemesine yönelik son teknoloji ürünü bir yapay zeka aracıdır. Maksimum doğruluk ve verimlilik sağlamak için derin öğrenme teknolojisini entegre eder. Yüksek hacimli veri işleme anlaşmaları (DPA'lar) ve gizlilik politikaları, gizlilik anlaşmaları (NDA'lar) ve ürün tedarik anlaşmaları gibi diğer sözleşme türlerine sahip büyük kurumsal müşteriler tarafından kullanılır. Maigon AI, belgeye özel sözleşme inceleme modülleri ve sözleşme türünden bağımsız API sunar. Sözleşmeleri veri denetleyicisi, veri işleyicisi, kuruluş ve veri sahibi perspektifinden inceleyebilir. DPA'lar için, çıkarılan maddeler, kavramlar, terimler, vurgulanan riskler ve uyumluluk önerileriyle anında bir uyumluluk raporu sağlar. Gizlilik politikaları için çıkarılan hükümler ve önerilerle anında uyumluluk raporu sağlar. Gizlilik Sözleşmeleri için uyumluluk öngörülerini ve çıkarılan maddeleri içeren anında bir rapor sunar. Ürün tedarik anlaşmaları için öngörüler ve çıkarılan maddeler içeren anlık bir rapor sunar.

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