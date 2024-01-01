Magna

Magna

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Web Sitesi: magna.so

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Magna, DeFi yatırımlarını finansal ilkellere dönüştürmek için bir platform inşa ediyor. İlk ürünümüz, şirketlerin sermaye tablolarını yönetebildiği ve token özsermayelerini çalışanlara, danışmanlara veya yatırımcılara dağıtabildiği Web3 için Carta'dır. Ayrıca kurumların yatırımları zincir üstü yürütme ve istihbaratla saklaması için yatırımcı altyapısı da inşa ediyoruz. Nihai hedefimiz, teminatlı kredilendirmeyi, likit ikincil piyasaları ve diğer DeFi uygulamalarını desteklemek için kilitli tokenları şekillendirilebilir yapı taşları olarak kullanmaktır.

Web Sitesi: magna.so

Yasal Uyarı: WebCatalog, Magna ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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