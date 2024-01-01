Magna, DeFi yatırımlarını finansal ilkellere dönüştürmek için bir platform inşa ediyor. İlk ürünümüz, şirketlerin sermaye tablolarını yönetebildiği ve token özsermayelerini çalışanlara, danışmanlara veya yatırımcılara dağıtabildiği Web3 için Carta'dır. Ayrıca kurumların yatırımları zincir üstü yürütme ve istihbaratla saklaması için yatırımcı altyapısı da inşa ediyoruz. Nihai hedefimiz, teminatlı kredilendirmeyi, likit ikincil piyasaları ve diğer DeFi uygulamalarını desteklemek için kilitli tokenları şekillendirilebilir yapı taşları olarak kullanmaktır.

Web Sitesi: magna.so

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