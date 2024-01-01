Magic Slides

MagicSlides, herhangi bir metin parçasından hızlı ve kolay bir şekilde sunum slaytları oluşturmak için yapay zekayı kullanan bir Google Slayt eklentisidir. Metni otomatik olarak özetler ve ondan slaytlar oluşturarak kullanıcıların sunumlarını uygun gördükleri şekilde özelleştirmelerine olanak tanır. Kullanıcılar iki ila üç saniyeden daha kısa bir sürede profesyonel bir sunuma hazır olabilirler. MagicSlides'ın kullanımı ücretsizdir ve kredi kartı bilgisi gerektirmez. Ayrıca hızlı bir şekilde sunum oluşturmak için kullanılabilecek özelleştirilebilir şablonlar da sunar. Ayrıca kullanıcılar daha kişiselleştirilmiş sunumlar elde etmek için ek metin sağlayabilirler. MagicSlides'ın kullanımı kolaydır ve hiçbir teknik bilgi gerektirmez. Hızlı bir şekilde profesyonel sunumlar oluşturmak için harika bir araçtır.

Web Sitesi: magicslides.app

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