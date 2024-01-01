mabl

mabl

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Web Sitesi: mabl.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

mabl, ekiplere, üretken yapay zeka tarafından desteklenenler de dahil olmak üzere en yenilikçi özelliklerinin kalitesini ve amacını garanti etmelerini sağlayan, birleşik, yapay zeka destekli test otomasyon platformudur. Web, mobil, API, erişilebilirlik ve performansa yönelik kapsamlı testlerle mabl, yeni nesil yazılım geliştirmeyi benimsemeniz için ihtiyaç duyduğunuz güvenilir temeli sağlar.
Kategoriler:
Software Development
Yazılım Test Araçları

Web Sitesi: mabl.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, mabl ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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