LUS Brands

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Hayatınızı kolaylaştırmak için tasarlanmış kıvırcık saç ürünleri. Dalgalı, kıvırcık ve kıvırcık saç tipleri için özelleştirilmiştir. Zulümsüz, vegan, sülfatsız ve silikonsuz! Kanada'da sevgiyle yapıldı.

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