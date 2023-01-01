Alternatifler - Luru

Jedox

jedox.com

İşinizi daha iyi öngörüler ve kararlarla planlayın. Tek bir birleşik çözümde otomasyon ve tahmine dayalı analitik aracılığıyla planlama, tahmin ve raporlamayı hızlandırın. Jedox size kurumsal performans yönetimi için esnek bir platform sağlar. Tekrarlanan görevleri otomatikleştirin, iş birliğini gü...