Alternatifler - Lumity Benefits
ADP
adp.com
ADP, sektör lideri çevrimiçi bordro ve İK çözümlerinin yanı sıra vergi, uyumluluk, sosyal hak yönetimi ve daha fazlasını sunar. ADP ile en iyiyi elde edin.
Empower
empower.com
Şu andaki mali refahınızdan gelecekte hayal ettiğiniz emekliliği yaşamaya kadar tüm mali hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak için buradayız.
Zenefits
zenefits.com
Zenefits, şirketlere insan kaynaklarını yönetme hizmeti olarak bulut tabanlı yazılım sunan ve özellikle sağlık sigortası kapsamına yardımcı olmaya odaklanan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir şirkettir. Zenefits 2013 yılında kurulmuştur. Merkezi San Francisco'dadır. .
Central Test
centraltest.com
Tahmine Dayalı Yetenek Değerlendirme Çözümleri: İşe alım ve yetenek geliştirmede en iyi kararları vermek için psikometrik test, video görüşmesi, 360 Geri Bildirim.
Alight
alight.com
Çalışanlarınız işe alımdan emekliliğe ve sonrasında sağlıklarını, zenginliklerini ve refahlarını artıracak kaynaklar konusunda size güveniyor. Zamanında, daha geniş bağlantılı içgörüler aracılığıyla netlik sağlayan veri ve teknolojiyle gücü ellerine verin. Çalışanlarınız ve işletmeniz için daha iyi ...
LunaProxy
lunaproxy.com
LunaProxy, kazıma proxy kullanım durumunuz için size avantaj sağlayacak 200 milyondan fazla konut ve statik proxy ile en iyi ve en ucuz konut proxy hizmet sağlayıcılarından biridir!
Simpli5
simpli5.com
5 Dynamics yalnızca tek seferde tamamlanan bir değerlendirme değildir; bireylerin kendilerini, birlikte çalıştıkları ve etkileşimde bulundukları kişileri daha iyi anlamalarını sağlayan ortak bir dildir. Her kişinin masaya getirdiği farklı bakış açılarının farkına varılarak sürtüşme noktaları en aza ...
RehvUp
rehvup.io
RehvUp, işletmeniz için piyasadaki her şeyden daha sıkı ve daha akıllı çalışan çalışan bağlılığı platformudur. Profesyonel Çalışan Deneyimi (EX) Koçları tarafından çalışanlarınıza olabilecekleri en iyi ve işyerinde daha mutlu olmaları konusunda ilham vermek ve motive etmek için geliştirilen bir mobi...
OnGrid
ongrid.in
OnGrid, 3000'den fazla mutlu müşteride 100 milyondan fazla doğrulama ve geçmiş kontrolünü tamamlamış olan Hindistan'ın önde gelen dijital güven platformudur. OnGrid; kimlik, adres, eğitim, istihdam, mahkeme kayıtları, polis doğrulamalarının yanı sıra profesyonel referans, kredi, küresel veri tabanı ...
Nexeo HR
nexeohr.com
Nexeo, iş arayanların çağrı merkezi, imalat, nakliye ve diğer hafif sanayi sektörlerinde iş bulmalarına yardımcı oluyor
Enablo
enablo.com
Enablo, optimum iş deneyimleri sunmak ve herkes için her yerde bağlantı, iletişim, işbirliği ve üretkenliği artırmak amacıyla büyük ölçekli işletmelerle birlikte çalışır. Meta, Asana ve Google Workspace'ten Workplace ile özel ortaklıkları var; araçları başlatmak ve yerleştirmek için müşterilerle yan...
Aadmi
aadmi.com
Aadmi Consulting, işletmenizin tüm insan sermayesi ihtiyaçları için yaşam döngüsü boyunca tam İK desteği sağlar.
G&A Partners
gnapartners.com
G&A Partners, insan kaynakları, çalışanlara sağlanan faydalar, bordro yönetimi ve işyeri güvenliği alanlarında kanıtlanmış çözümler ve teknoloji sunarak sıkıcı idari görevlerin yükünü hafifletir ve işletme sahiplerinin zamanlarını, yeteneklerini ve enerjilerini şirketlerini büyütmeye odaklamalarına ...
Aflac
aflac.com
Aflac ile ister büyük ister küçük bir işletme olun, çalışanlarınıza daha büyük bir şirketten bekleyecekleri faydaları sağlayabilir, işletmenizin kalabalığın arasından sıyrılmasına yardımcı olabilirsiniz.
Insperity
insperity.com
Insperity, 1986'dan beri Amerika'nın en iyi şirketlerinin gelişmesine yardımcı olan İK ve iş çözümleri sunmaktadır.
Monark HQ
monarkhq.com
Monark HQ, komisyoncuların işverenler için çalışan sosyal hakları teklifinde bulunmasına yardımcı olan bir çalışan sosyal hakları fiyatlandırma sistemidir.
MMChr
mmchr.com
İnsan kaynakları ve iş kanunlarına uyum konusunda uzmanlaşmış İK Dış Kaynak Kullanımı ve Danışmanlık firması.
GetBenefits
getbenefits.io
GetBenefits kurumsal avantajlar ve yeni fırsatlar sunan bir platformdur. İşletmenizin verimliliğini artırmanıza ve çalışanlarınızın katılımını artırmanıza yardımcı oluyoruz.
FrankCrum
frankcrum.com
FrankCrum, dış kaynaklı İK, bordro ve bordro yönetimi, çalışanlara sağlanan faydalar ve sosyal haklar yönetimi, 401(k), işçi tazminatı ve İK Çözümleri sunmaktadır.
TraceGenie
tracegenie.co.za
Emekli Sandığı sektörünün takip hizmet sağlayıcısı Takip Edilemeyen Üyeler: Fon Baş Görevlisinin Kabusu Ortak bir hedefimiz var, TraceGenie'nin fonunuza yardımcı olmasına izin verin. Ücretlerimiz piyasayla bağlantılıdır ve TraceGenie platformunun kullanımıyla kapsamlı kontrol ve sorumluluk, hızlı ge...
Bennie
bennie.com
Bennie'nin küresel yan haklar platformu, işverenlerin, çalışanların ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin danışmanlık, sigorta ve koçluk dahil olmak üzere çeşitli modern çözümlerle başarılı olmasına yardımcı olur. Dünyanın en yenilikçi şirketlerinin güvendiği Bennie, geleneksel faydaların ötesine ...
UMR
member.umr.com
UMR, sağlık bakım maliyetlerinizin minimumda tutulabilmesi ve refahınıza odaklanabilmeniz için tazminat taleplerinizin doğru şekilde ödenmesini sağlamaya yardımcı olmak amacıyla işvereniniz tarafından tutulan bir üçüncü taraf yöneticidir (TPA).
BenefitHub
benefithub.com
BenefitHub, ABD'de pazarın bir numaralı çevrimiçi fayda portalı ve çalışan indirimi pazarıdır.
Inspira Financial
inspirafinancial.com
Inspira Financial Hakkında Inspira Financial, sağlık ve servet yolculuğunu güçlendiren ve basitleştiren sağlık, servet, emeklilik ve sosyal yardım çözümleri sunar. 7 milyondan fazla müşterisinin 62 milyar doların üzerinde varlığa sahip olduğu Inspira, binlerce işveren, plan sponsoru, kayıt sorumlusu...