Luminance, hukuk mesleği için özel olarak tasarlanmış bir yapay zeka platformudur. Araç, sözleşmelerin oluşturulmasını, müzakere edilmesini ve analizini otomatikleştirmek için tescilli bir yasal Büyük Dil Modelinden (LLM) yararlanır. Dünyanın önde gelen yapay zeka uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından geliştirilen ve deneyimli avukatlar tarafından doğrulanan Luminance platformu, tüm hukuk ekipleri için güvenilir bir destek sistemi sağlar. Başlıca işlevi, rutin hukuki görevleri yöneterek verimliliği artırmak ve hukuk profesyonellerinin işlerinin daha karmaşık ve stratejik yönlerine odaklanmasına olanak sağlamaktır. Daha geniş yapay zeka çözümlerinden farklı olarak Luminance, hukuk sektörünün ihtiyaçlarına ve gereksinimlerine göre uyarlanmış 'yasal düzeyde' bir yapay zeka sunuyor. Kapsamlı özellikleri ve içerdiği yasal özellikler, sözleşme yönetimi süreçlerini dijitalleştirme ve otomasyon yoluyla modernleştirmek isteyen ekipler için onu değerli kılmaktadır.

Web Sitesi: luminance.com

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