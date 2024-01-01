Alternatifler - LumApps
Otter
otter.ai
Otter, sesli konuşmalarınızı hatırlamanıza, aramanıza ve paylaşmanıza olanak tanıyan akıllı bir not alma uygulamasıdır. Otter, ses, transkripsiyon, konuşmacı tanımlama, satır içi fotoğraflar ve anahtar ifadeleri birleştiren akıllı sesli notlar oluşturur. İş adamlarının, gazetecilerin ve öğrencilerin...
Connecteam
connecteam.com
Çalışanlarınızı Tek Çözümle Yönetin. Connecteam'in hepsi bir arada şirket uygulamasıyla masa başı olmayan çalışanlarınızla iletişim kurun, onları yönetin ve eğitin. Kullanımı kolay, özelleştirmesi kolay ve ölçeklendirmesi kolay.
Microsoft Sharepoint
microsoft.com
SharePoint, Microsoft Office ile entegre olan web tabanlı bir işbirliği platformudur. 2001 yılında piyasaya sürülen SharePoint, esas olarak bir belge yönetimi ve depolama sistemi olarak satılmaktadır, ancak ürün oldukça yapılandırılabilirdir ve kullanımı kuruluşlar arasında önemli ölçüde değişiklik ...
Workplace
workplace.com
Workplace, uzaktan çalışıyor olsalar bile şirketinizdeki herkesi birbirine bağlayan bir iletişim aracıdır. İnsanların konuşmasını ve birlikte çalışmasını sağlamak için Gruplar, Sohbet ve Canlı video yayını gibi tanıdık özellikleri kullanın. Workplace, Facebook, Inc. tarafından geliştirilen kurumsal...
Element
element.io
Element, Matrix açık ağını kullanarak evden çalışırken gelişmiş grup sohbeti gizlilik ayarlarına, ekip iletişimi ve üretkenlik özelliklerine sahip güvenli bir grup görüntülü mesajlaşma uygulamasıdır. Güçlü uçtan uca şifrelemeyle işbirliği. Grup mesajlaşmacısı Riot.im artık Element
Basecamp
basecamp.com
Basecamp, merkezi Chicago, Illinois'de bulunan bir Amerikan web yazılım şirketidir. Firma, 1999 yılında Jason Fried, Carlos Segura ve Ernest Kim tarafından 37signals adlı bir web tasarım şirketi olarak ortaklaşa kuruldu. 2004 ortasından bu yana şirketin odak noktası web tasarımından web uygulaması g...
Blink
joinblink.com
Blink, basitleştirilmiş tek bir pakette intranet, kurumsal sosyal ağ ve güvenli mesajlaşma sunan, ön saflardaki çalışanlara ve kilit çalışanlara yönelik çalışan uygulamasıdır.
Lark
larksuite.com
Lark, ekipler için yeni nesil çalışma alanıdır. İşin geleceği burada ve ücretsizdir.
Podbean
podbean.com
Bir podcast'i tam istediğiniz gibi başlatmak. Podbean ile tüm pakete sahip olursunuz: güvenilir podcast barındırma, sınırsız depolama ve bant genişliği, tanıtım araçları, podcast reklamları ve premium içerik. 180 binden fazla kişi çarpıcı podcast'lerini oluşturmak için Podbean'ı seçiyor. Şimdi ücret...
WorkJam
workjam.com
Ön Cepheyi hizalayın. Kuruluşunuz için çığır açan sonuçlar sağladığı kanıtlanmış en eksiksiz Frontline Dijital İşyeri.
Guru
getguru.com
İşinizi yapmak için gerçekten ihtiyaç duyduğunuz bilgileri size sunmak üzere sohbet gürültüsünü ortadan kaldıran güçlü şirket wiki'si Guru ile ücretsiz olarak başlayın.
Workvivo
workvivo.com
Workvivo™ ile şirketinizi heyecanlandırın, etkileşime geçirin ve sorunsuz bir şekilde bağlayın. Zengin şirket kültürünü geliştirmek için tasarlanmış çalışan bağlılığı yazılımı. Demonuzu buradan ayırtın!
Softr Studio
softr.io
Softr, Airtable verilerinizi güzel ve güçlü bir web sitesine, web uygulamasına veya müşteri portalına dönüştürür. Bir şablon seçin veya sıfırdan başlayın.
Legion
legion.co
Legion'ın sektör lideri iş gücü yönetimi platformu, iş gücü verimliliğini ve çalışan katılımını aynı anda en üst düzeye çıkarır.
Beekeeper
beekeeper.io
Ön Cephe Çalışanları için Temel Platform Mobil iş gücü için mobil bir platform. Daha iyi iletişim kurun. Daha hızlı koordine edin. Daha fazlasını yapın.
Speakap
speakap.com
En önemli anlarda dağınık iş gücünüzü birbirine bağlamak, eğitmek ve etkileşime geçirmek için merkezi, dahili iletişim merkeziniz.
Rewatch
rewatch.com
Tüm ekibinize güç veren video Rewatch, ekiplerin daha fazlasını bilmesine ve hızlı hareket etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış ortak çalışmaya dayalı bir video çalışma alanıdır.
Dex
getdex.com
Dex, iletişimde kalmanızı hatırlatan kişisel bir CRM'dir. Nerede kaldığınızı hatırlayın, size ulaşmak için hatırlatıcılar ayarlayın ve daha güçlü ilişkiler kurun.
Happeo
happeo.com
Google Workspace (G Suite) kullanıcılarının işyerinde iletişimi, ortak çalışmayı ve üretkenliği artırmasına yönelik intranet. Bilgi paylaşımını artırın ve ekibinizle hemen etkileşime geçin!
Jostle
jostle.us
Jostle'ın bulut tabanlı basit intranet çözümü; Çalışan bağlılığını ve iç iletişimi geliştiren yeni nesil intranet.
Process Street
process.st
İşletmeler için kontrol listesi ve iş akışı yazılımı. Tekrarlanan süreçleri ve standart işletim prosedürlerini saniyeler içinde oluşturun. Ücretsiz başlayın.
Zello
zello.com
150 milyon küresel kullanıcıyı birbirine bağlayan hepsi bir arada iş iletişimi çözümü. İş gücünüzü anında, tekrar oynatılabilir sesle güçlendirin.
Tixio
tixio.io
Özel çalışma alanınızla ekip çalışmanızı hızlandırın. Kontrol panelleri, wiki'ler, dosyalar ve daha fazlasını ekleyin! Görev yönetimi ve ekip konuşmalarıyla iş akışını kolaylaştırın.
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces, binaları akıllı alanlara dönüştürmek için insanları ve nesneleri mekanlara bağlayan bir bulut platformudur. Sensör olarak Cisco cihazlarının (Catalyst, Meraki, Webex) ve Spaces ekosisteminin gücünü kullanan platform, binaları güvenli, akıllı, sürdürülebilir ve kusursuz hale getirmeyi h...
Assembly
joinassembly.com
Assembly, çalışanların katılımını, uyumunu ve üretkenliği artıran bir platformdur. Assembly ile ekibiniz ve/veya şirketiniz, ekip üyelerini cezbetmeye, elde tutmaya ve motive etmeye yardımcı olan tanınma konusunda çıtayı yükseltecektir.
Motivosity
motivosity.com
Şimdiye kadarki en esnek fiyatlandırma yapısı. Küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygun fiyatlı, her büyüklükteki şirket için harika. Binlerce kullanıcı tarafından güveniliyor. Bugün ücretsiz bir demo alın!
Haiilo
haiilo.com
Dönüşümünüzü ve insanlarınızı harekete geçirin. Başarılı bir dönüşüm için ekibinizdeki çalışan bağlılığı tetikleyicilerini bulun ve etkinleştirin - haftada 10 dakika içinde.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps intraneti, iletişimi ve eğitimi birleşik bir platformda birleştirerek masa başı çalışanlar ile masasız çalışanlar arasındaki boşluğu dolduruyor.
Convo
convo.com
Convo, hepsi bir arada bir ekip işbirliği ve iletişim aracıdır. Basittir ve işbirliğine dayalı, hızlı tempolu bir ekip performansı için ihtiyacınız olan her şeyi sunar.
Talkspirit
talkspirit.com
Farklı çalışın. Oldukça basit. Talkspirit, hepsi bir arada işbirliğine dayalı bir platform aracılığıyla bilgi paylaşımını basitleştirir, alışverişe enerji verir ve çalışmayı kolaylaştırır.