Alternatifler - Ludus
Google Slides
google.com
Google Slaytlar, Google'ın Google Drive hizmeti kapsamında sunduğu ücretsiz, web tabanlı bir ofis yazılımı paketinin parçası olarak dahil edilen bir sunum programıdır. Hizmet ayrıca sırasıyla bir kelime işlemci ve e-tablo olan Google Dokümanlar ve Google E-Tablolar'ı da içerir. Google Slaytlar bir w...
Microsoft PowerPoint Online
microsoft.com
Microsoft PowerPoint'in çevrimiçi sürümüyle ücretsiz olarak işbirliği yapın. Sunuları OneDrive'a kaydedin. Bunları başkalarıyla paylaşın ve aynı anda birlikte çalışın. Microsoft PowerPoint, Robert Gaskins ve Dennis Austin tarafından Forethink, Inc. adlı bir yazılım şirketinde oluşturulan bir sunum ...
VEED
veed.io
VEED, video prodüksiyonunu ölçeklendirmek isteyen işletmeler için hepsi bir arada platformdur. 200'den fazla ülkedeki pazarlama, satış, eğitim ve geliştirme ve sosyal medyadaki müşteriler, her zamankinden 30 kat daha hızlı video oluşturuyor. VEED aşağıdakileri yapmak için gücü ekibinizin ellerine v...
Microsoft Sway
sway.cloud.microsoft
Etkileşimli raporlar, sunumlar, kişisel hikayeler ve daha fazlasını oluşturun ve paylaşın. Sway, etkileşimli raporlar, sunumlar, kişisel hikayeler ve daha fazlasını oluşturmaya yönelik, kullanımı kolay bir dijital hikaye anlatma uygulamasıdır. Yerleşik tasarım motoru, birkaç dakika içinde profesyone...
iCloud Keynote
icloud.com
Keynote, Apple Inc. tarafından iWork üretkenlik paketinin bir parçası olarak geliştirilen bir sunum yazılımı uygulamasıdır. En son büyük güncelleme olan Mac için Keynote'un 10. Sürümü Mart 2020'de yayınlandı. 27 Ocak 2010'da Apple, Keynote'un yeni bir sürümünü duyurdu. Tamamen yeni bir dokunmatik ar...
Genially
genial.ly
Genially interaktif görsel iletişimde dünya lideridir. Çarpıcı sunumlar, etkileşimli görüntüler, infografikler, dosyalar, testler, özgeçmişler vb. oluşturmak ve bunları saniyeler içinde etkileşim ve animasyon efektleriyle zenginleştirmek için Genially'yi hepsi bir arada çevrimiçi aracınız olarak kul...
HeyGen
heygen.com
Profesyonel AI videoları yalnızca yazarak, tıklayarak, sürükleyerek yapılabilir, işte bu kadar! Benzersiz özelleştirme ve kişiselleştirme deneyimiyle HeyGen'in 100'den fazla gerçekçi AI avatarı, pazarlama promosyonu, kişiselleştirilmiş satış konuşması, e-Öğrenim, eğitim ve geliştirme, açıklayıcı ve...
Beautiful.ai
beautiful.ai
Beautiful.ai, dakikalar içinde çarpıcı sunumlar oluşturmayı kolaylaştıran çevrimiçi bir sunum oluşturucudur. Yapay zeka destekli tasarımla oluşturulmuş yüzlerce akıllı slayta sahiptir, böylece kullanıcılar fikirlerini etkili ve verimli bir şekilde sunabilirler. Platformda özelleştirilebilir şablonl...
Zoho Show
zoho.com
Zoho Show, sunumları daha akıllı bir şekilde oluşturmanıza, işbirliği yapmanıza, sunmanıza, yayınlamanıza ve yayınlamanıza olanak tanır. Fikirlerinizin yankı bulmasını sağlayın: Show, temiz ve düzenli bir arayüz tasarımı sağlayarak hikayelerinizin merkezde yer almasını sağlar. Sunumlarınız için dikk...
Prezi
prezi.com
Prezi, Budapeşte, San Francisco ve Riga'da ofisleri bulunan, 2009 yılında kurulmuş bir Macar sunum yazılımı şirketidir. Nisan 2018 itibarıyla Prezi'nin 100 milyondan fazla kullanıcısı vardı ve 3,5 milyardan fazla izlenen 325 milyondan fazla halka açık sunum hazırlamıştı. Times.Prezi kelimesi Macarca...
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter izleyici etkileşim platformudur. Kullanımı kolay, etkileşimli ve yenilikçi; Sunum yapmak hiç bu kadar stresli ve zahmetsiz olmamıştı! Hedef kitlenizi etkileyecek ve ilgisini çekecek benzersiz ve dinamik sunumlar oluşturun. Mentimeter ile öğrencileriniz, meslektaşlarınız ve müşterilerinizl...
Synthesia
synthesia.io
Synthesia, derecelendirilmiş AI video oluşturma platformudur. Binlerce şirket bunu 120 dilde video oluşturmak için kullanıyor ve zamandan ve bütçeden %80'e kadar tasarruf sağlıyor. Accenture, BBC, Google, Amazon ve daha fazlası tarafından güvenilmektedir. Sadece metin yazarak AI videoları oluşturun...
Powtoon
powtoon.com
Powtoon, herkesin herhangi bir tasarım veya teknik beceri gerektirmeden, birkaç dakika içinde profesyonel görünümlü ve ilgi çekici videolar ve sunumlar oluşturmasına olanak tanıyan lider görsel iletişim platformudur. Fortune 500 şirketlerinin %96'sı da dahil olmak üzere 30 milyondan fazla kişi, kuru...
Renderforest
renderforest.com
Renderforest, kullanıcılara minimum zaman ve çabayla yüksek kaliteli videolar, grafik tasarımlar, logolar, maketler ve web siteleri oluşturmaları için en iyi çevrimiçi araçları sunan, hepsi bir arada bir markalama platformudur. Bir tasarım ekibini işe almadan benzersiz ve akılda kalıcı bir marka olu...
Slidesgo
slidesgo.com
Freepik Company'nin bir kolu olan Slidesgo, 2019'da net bir tutkuyla doğdu: kolayca düzenlenebilir ve yüksek kaliteli Google Slaytlar ve Powerpoint şablonlarının tasarımını hem görsel hem de tematik olarak her türden izleyiciye erişilebilir kılmak. Profesyonel ve özelleştirilebilir şablonlarla insan...
Piktochart
piktochart.com
Piktochart, görseller tasarlamak ve videoları yeniden kullanmak için sezgisel, kullanımı kolay bir görsel iletişim platformudur. İnfografik, sunum, el ilanı, poster ve rapor oluşturucusu, iletişimcilerin önemli hikayeler anlatmasına ve fark yaratmasına yardımcı olur. Etkili sunumlarla fikrinizi akta...
Visme
visme.co
Visme, önde gelen şirketlerin tasarım dışı profesyonellerine ilgi çekici Sunumlar, belgeler, görsel Raporlar, veri görselleştirmeleri ve diğer görsel formatları daha kısa sürede oluşturma, paylaşma ve yayınlama yöntemlerini dönüştürme olanağı veren hepsi bir arada platformdur. IBM, GoldenState Warri...
Prezo
prezo.ai
PrezoPage, yapay zekayı kullanarak sunumlar, belgeler ve web siteleri oluşturmaya yardımcı olan çok yönlü bir araçtır. Bu yapay zeka destekli teknoloji, öncelikle iş akışını geliştirmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmış kapsamlı bir sunum tuvali olarak işlev görüyor. Kullanıcıların kolaylıkla dina...
PresentationAI
presentations.ai
Sunumlar için ChatGPT - Dakikalar içinde güzel tasarlanmış sunumlar oluşturun. Sunumlar.ai, basit bir bilgi isteminden, Word veya PDF dosyasından, Youtube videolarından, ayrıntılı taslaklardan ve daha fazlasından desteler oluşturmanıza olanak tanıyan, yapay zeka destekli bir sunum oluşturucudur. Çar...
Vyond
vyond.com
Zahmetsizce Uzman Sonuçlar. Saniyeler İçinde İlgi Çekici Videolar Oluşturun. Vyond, bir video prodüksiyon stüdyosunun gücünü (senaryo yazımından bitmiş videoya kadar) parmaklarınızın ucuna getiren yapay zeka destekli video oluşturma platformudur. Basit bir metin isteminden anında kaba bir video oluş...
Pitch
pitch.com
Pitch, modern ekiplere yönelik işbirlikçi sunum yazılımıdır. Gerçek zamanlı işbirliğine, akıllı iş akışlarına ve sezgisel tasarım özelliklerine odaklanan Pitch, ekiplerin güzel sunumlar oluşturup sunmasını hızlı ve keyifli hale getirir ve herkesin uzmanlar tarafından hazırlanan şablonlardan ilham al...
Decktopus
decktopus.com
Gelişmiş yapay zeka teknolojisiyle desteklenen hepsi bir arada sunum yazılımı Decktopus AI ile sunumların geleceğini deneyimleyin. Yapay zeka tarafından oluşturulan taslaklar, slayt içeriği, resimler, simgeler, slayt öğeleri ve hatta slayt notları ve komut dosyalarıyla Decktopus AI, sunum tasarımı v...
Elai.io
elai.io
Elai.io, kurumsal öğrenmeye yönelik Hepsi Bir Arada AI video oluşturma platformudur. Fujitsu, Beiersdorf, Generali ve diğerleri gibi önde gelen şirketlerin de aralarında bulunduğu 2000'den fazla müşterinin güvendiği Elai, bir kameraya, stüdyoya veya yeşil ekrana ihtiyaç duymadan, dijital sunum yapan...
Rephrase.ai
rephrase.ai
Üretken yapay zeka ve sizin tarafınızdan desteklenen metinden videoya dönüştürme. Rephrase Studio, video prodüksiyonunun karmaşıklığını ortadan kaldıran, birkaç dakika içinde dijital avatarla profesyonel görünümlü videolar oluşturmanıza olanak tanıyan bir metinden videoya oluşturma platformudur.
Slidebean
slidebean.com
Slidebean, yeni başlayanlar ve küçük işletmeler için bir satış konuşması tasarım platformudur. Çevrimiçi sunum araçlarımız, yapay zeka sunum yazılımıyla veya iş uzmanları ve tasarımcılardan oluşan bir ekiple profesyonel slaytlar oluşturmanıza yardımcı olabilir.
Slides
slides.com
Slaytlar, doğrudan tarayıcınızdan erişebileceğiniz modern sunum araçlarından oluşan bir pakettir. Geleneksel sunum yazılımlarının aksine herhangi bir şey indirmenize gerek yoktur. Hayranlık uyandıran bir sunum hazırlamak için ortak çalışanlarla çalışmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Colossyan
colossyan.com
Colossyan'da öğrenmenin geleceği yapay zeka videolarıyla inşa edildi. Colossyan'ın kullanımı kolay AI video platformu, öğrenme ve geliştirme içeriği oluşturma ortamını yeniden şekillendiriyor. Novartis, Continental, WSP ve Paramount gibi önde gelen şirketlere katılın ve pahalı çekimlere, planlama g...
Office Timeline
officetimeline.com
Hiç kimse her hafta gözden geçirme toplantıları için proje zaman çizelgeleri oluşturup güncellemek için saatler harcamayı sevmez. Office Timeline, karmaşık proje verilerini saniyeler içinde PowerPoint zaman çizelgelerine, Gantt şemalarına ve program yol haritalarına dönüştürmenize yardımcı olan basi...
AhaSlides
ahaslides.com
Hedef kitlenizin ilgisini çekmek için ihtiyacınız olan her şey burada. Ve kullanımı çok kolay. Katılımcılarınızı canlı anketlere dahil edin. Hedef kitlenizden gelen en iyi soruları ve fikirleri kitlesel kaynaklardan toplayın. Bazı bilgi yarışmasıyla sınıfınızı heyecanlandırın. İzleyicilerinizin tüm ...
Promo
promo.com
Özümüzde, müşterilerimize videolarla her şeyi tanıtma yetkisi verme kararlılığımız var. Her ölçekteki işletmenin vizyonlarını sınırsız bir şekilde tanıtabilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, etkili bir şekilde tanıtım yapmak için gereken tüm yaratıcı varlıkları ve araçları sağlamak için çok ça...