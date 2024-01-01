Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Recurring payments solution for businesses in India. Automatically collect recurring payments from your customer's bank account using NACH Debit eMandates (eNACH via net-banking, debit card or Aadhaar eSign) and physical scan mandates.

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