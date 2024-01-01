LotusPay

LotusPay

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Web Sitesi: lotuspay.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Recurring payments solution for businesses in India. Automatically collect recurring payments from your customer's bank account using NACH Debit eMandates (eNACH via net-banking, debit card or Aadhaar eSign) and physical scan mandates.

Web Sitesi: lotuspay.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, LotusPay ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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