Alternatifler - Looppanel
Dovetail
dovetail.com
Dovetail, kullanıcı araştırmalarını tek bir yerde saklamanıza, analiz etmenize ve bunlar üzerinde işbirliği yapmanıza yardımcı olarak kalıpları görmenizi, müşteri içgörülerini keşfetmenizi ve daha sonra ne yapacağınıza karar vermenizi kolaylaştırır. Müşterilerimiz arasında Boston Consulting Group, C...
Productboard
productboard.com
Productboard'dan müşteri odaklı ürün yönetimi platformu. Yeniliği hızlandırın, geliri artıran ve üretkenliği artıran ürünler yaratın.
Maze
maze.co
Harika ürünler iyi alışkanlıklar üzerine kuruludur. Ürün keşfini sürekli hale getirin. Büyük resmi ve günlük ürün kararlarını, tüm ekibinizin toplayabileceği, kullanabileceği ve harekete geçebileceği kullanıcı içgörüleriyle doğrulayın.
Canny
canny.io
Canny, müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamak ve yol haritanıza öncelik vermek için özellik isteklerini toplamanıza ve düzenlemenize yardımcı olur.
ProdPad
prodpad.com
ProdPad, ürün yöneticilerinin ürün stratejisi geliştirmelerine yardımcı olan ürün yönetimi yazılımıdır. Ekipleri, müşterileri ve yol haritalarını kolayca yönetin. Ücretsiz deneme!
UserVoice
uservoice.com
Müşterilerinizi dinlemenize ve onlara rehberlik etmenize, önemli ürün özelliklerine öncelik vermenize ve verimli bir şekilde yenilik yapmanıza yardımcı olacak B2B kullanıcı geri bildirim yazılımı.
Notably
notably.ai
Müşteri verilerinden içgörüye daha hızlı ulaşın. Notively'nin yapay zeka destekli platformuyla araştırma verilerinden içgörüleri anında keşfedin.
Marvin
heymarvin.com
Merhaba, merhaba, tanıştığıma çok memnun oldum. Biz, tüm müşteri bilgilerini merkezileştirmenize ve kullanıcı odaklı ürünler tasarlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmış niteliksel bir veri analizi platformu ve araştırma havuzu olan Marvin'iz. Gelişmiş yapay zekayla desteklenen araştırmaların sıkı...
NEXT
nextapp.co
NEXT, müşteri etkileşimlerini ürün içgörülerine dönüştüren yapay zeka destekli bir ürün keşif platformudur. NEXT, müşteri etkileşimlerini toplar, bu etkileşimleri doğru bir şekilde anlar ve ekiplerin günlük ürün kararlarını ve büyük resim fikirlerini doğrulamak için kullandığı kanıta dayalı öngörüle...
GetCurious
getcurious.io
GetCuious, ürün şirketlerinin daha derin, daha hızlı kullanıcı araştırması yapmasına olanak tanır Ürün, katılımcı hedef web/uygulama/prototipi kullanırken ürün ekiplerinin video, ses ve ekran paylaşımı yoluyla içgörü toplamasına olanak tanır Katılımcıların hızlı bir şekilde işe alımı UserStudy'nin k...
Olvy
olvy.co
Yapay zeka destekli değişiklik günlüğünüz. Her hafta sürüm yazmaya saatler harcamadan kullanıcılarınızı ürün güncellemeleri hakkında bilgilendirin. Güzel ve etkili değişiklik günlüğü bağımsız sayfaları ve uygulama içi widget'larla yeni özellikleri duyurun.
Savio
savio.io
Müşteri geri bildirimleriyle doğru ürünü oluşturun. Veriye dayalı ürün kararları vermek için özellik isteklerini izleyin ve düzenleyin.
Screeb
screeb.app
Screeb, ürün ekiplerinin kullanıcılarını daha iyi tanıyarak daha iyi ürünler geliştirmelerine yardımcı olan Ürün Odaklı Kullanıcı Araştırma platformudur. Ürün Analitiği, Uygulama İçi Anketler, Topluluk, Web ve Mobil SDK'lar... Screeb, büyümenizi, benimsemenizi ve elde tutmanızı artıracak tam özellik...
IdeaPlan
ideaplan.io
Hızlı müşteri geri bildirimi toplayın. Harika ürünler başlatın. Girişimciler, startup ekipleri ve ürün yöneticileri, müşterilerinin sevdiği özellikleri kitlesel kaynak olarak kullanmak, önceliklendirmek ve başlatmak için IdeaPlan'ın Ürün Yönetimi İşletim Sistemini kullanıyor.
Featurebase
featurebase.app
Tüm kullanıcı geri bildirimlerinizi, özellik isteklerinizi ve hata raporlarınızı zahmetsizce yakalamak için özelleştirilebilir geri bildirim panoları ve widget'lar oluşturun. Geri bildirimleri analiz edin, özellik oylamasıyla geliştirmeye öncelik verin ve genel ürün yol haritası ve değişiklik günlüğ...
UserBit
userbit.com
UserBit, UX serbest çalışanlarının ve tasarım ajanslarının araştırma çalışmalarını yönetmeleri ve sunmaları için hepsi bir arada bir platformdur. Kolayca Organize Edin: Tüm müşterilerinizin verilerini ayrı çalışma alanlarında güvende tutun. UserBit'in araştırma deposu, 50'den fazla dilde video ve s...
Condens
condens.io
Condens, kullanıcı araştırma verilerinin saklanmasını, analiz edilmesini ve paylaşılmasını daha kolay, daha hızlı ve daha keyifli hale getiren bir yazılım aracıdır. Kullanım kolaylığı ve hızlı katılıma özel olarak odaklanılan Condens'i birkaç dakika içinde kullanmaya başlayabilirsiniz. Ana avantajla...
Chisel
chisellabs.com
Geleneksel yol haritası araçları bozuldu. Keski modern bir çözümdür. Diğer yol haritası platformlarından farklı olarak Chisel, geri bildirimi ürün geliştirme yaşam döngüsünün her yönüne aktarır ve size daha fazla yerleşik geri bildirim toplama aracı, daha iyi geri bildirim sentezi ve tüm iş akışları...
User Evaluation
userevaluation.com
Kullanıcı Değerlendirmesi, ürün tasarımını ve müşteri anlayışını geliştirmek için derin içgörüler ve analizler sağlamaya odaklanan Yapay Zeka destekli bir platformdur. Müşteri araştırması ve içgörü oluşturma için bir dizi araç sunar. Platform, yapay zekayı kullanarak doğrudan içeriğinizden elde edi...
CoNote
conote.ai
CoNote, ekibinizle işbirliği yaparken niteliksel araştırmanızı yazıya döker, analiz eder ve düzenler.
Tetra Insights
tetrainsights.com
Tetra'nın platformu, içgörü odaklı kuruluşlar için tasarlanmış özellikler ve avantajlar sağlar; örneğin: - Tüm müşteri ses ve videoları için tek gerçek kaynak - Herhangi bir kaynaktan büyük video dosyalarını yükleyin ve senkronize edin - Sağlam araştırma ve içgörü deposu - Yüklenen tüm dosyalar için...
Great Question
greatquestion.co
Harika Soru; Canva, Drift ve Brex gibi sınıfının en iyisi ekipler için kullanıcı deneyimi araştırmalarının evidir. Araştırma katılımcılarını işe alın, kullanıcı görüşmeleri, anketler ve odak grupları yürütün ve küresel teşviklerle teşekkür edin. Daha sonra tüm içgörülerinizi, öne çıkanlarınızı, kayı...