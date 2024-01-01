Alternatifler - Loopin
Coda
coda.io
Coda, Shishir Mehrotra ve Alex DeNeui tarafından kurulan bulut tabanlı bir belge düzenleyicisidir. Ofisler Bellevue, San Francisco ve Mountain View'da bulunmaktadır. İlk yazılım sürümü 1.0, Mayıs 2019'da piyasaya sürüldü. Daha önce, dört yıldan fazla bir süredir kapalı beta sürümündeydi. Coda, kelim...
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim, odaklanmak istediğiniz herhangi bir şey için takviminizde esnek zamanı engelleyen akıllı bir takvim yardımcısıdır.
Notta
notta.ai
En sevdiğiniz podcast'i, haberleri ve konuşma radyosunu, Discord sohbetini, Zoom Classes sesini kaydedip metne dönüştürün. Her konuşmadan değerli bilgileri yakalamak için kayıtları oynatabilir ve transkriptleri düzenleyebilir, notlar, etiketler ekleyebilir, resimler ekleyebilirsiniz.
Focusmate
focusmate.com
Focusmate sanal ortak çalışma, işlerinizi halletmenize yardımcı olur. Bugün ücretsiz bir hesap oluşturun.
Sessions.us
sessions.us
Etkileşimli toplantılar ve web seminerleriyle katılımcılarınızı şaşırtın. Sessions her şeyi tek bir platformda sunuyor: planlama, transkriptler, odalar, bulut depolama ve yapay zeka.
Rewatch
rewatch.com
Tüm ekibinize güç veren video Rewatch, ekiplerin daha fazlasını bilmesine ve hızlı hareket etmesine yardımcı olmak için tasarlanmış ortak çalışmaya dayalı bir video çalışma alanıdır.
Bloom Growth
bloomgrowth.com
Çalışanlarınız büyüdüğünde işiniz de büyür. Sizin ve bizim işimizin başarısının insanlara bağlı olduğuna inanıyoruz. Kanıtlanmış iş araçlarımızla ekibinize ve işletmenize tutarlı büyüme yönünde rehberlik edeceğiz.
MeetGeek
meetgeek.ai
MeetGeek, her toplantının videosunu otomatik olarak kaydeden, yazıya döken, özetleyen ve önemli bilgiler sağlayan bir yapay zeka toplantı asistanıdır.
Read
read.ai
Otomatik toplantı özeti, öne çıkan videolar ve önerilerle yapay zeka ile toplantıları daha etkili ve verimli hale getirin.
Leapsome
leapsome.com
Leapsome, Performans Yönetimi için hepsi bir arada bir platformdur. OKR'ler ve Hedefler, Performans İncelemeleri, Geri Bildirim, 1:1 Toplantılar, Katılım Anketleri. Şimdi Demo.
Grain
grain.com
Zoom'dan videoları gerçek zamanlı olarak kaydedin, yazıya dökün, kırpın ve paylaşın. Modern ekipler için vazgeçilmez bir araç.
Notiv
notiv.com
Notiv, Zoom gibi tüm web konferans platformlarında gündem oluşturmak için toplantılarınızı kaydetmeniz, yazıya dökmeniz ve özetlemeniz için yapay zeka destekli bir Not Tutucudur.
Demodesk
demodesk.com
Demodesk, satış hızınızı artırmanıza ve gelirinizi artırmanıza yardımcı olan akıllı müşteri buluşma platformudur. Ücretsiz deneyin ve en iyi şirketlerin neden tüm gelir ekiplerini güçlendirmek için Demodesk'i kullandığını görün.
Hypercontext
hypercontext.com
Hypercontext (önceki Soapbox) yöneticilerin birebir görüşmelerde, ekip toplantılarında ve tartışmalarda daha iyi olmasına yardımcı olur. Tek bir yerden gündem oluşturun, toplantıları yönetin, hedefler belirleyin ve geri bildirim alın.
Sembly
sembly.ai
Sembly, toplantı tutanaklarını içeren akıllı toplantı özetlerini kaydeder, yazıya döker ve oluşturur. Zoom, Google Meet ve Microsoft Teams ile çalışır. En akıllı AI ekip asistanını birleştirin!
Range
range.co
Daha iyi ekip çalışmasını teşvik edin. Nerede çalışırlarsa çalışsınlar ekibinizin daha bağlantılı, odaklanmış ve üretken olmasını sağlayın.
Vowel
vowel.com
Verimli toplantılar yapmanın en kolay yolu. Video konferans, canlı toplantı transkripsiyonları, anlık kayıtlar ve ortak gündemler + notlar — hepsi tek bir yerde.
Boardable
boardable.com
Daha az stres - Görev açısından kritik toplantıları planlamak için daha fazla zaman - Yönetim kurulu katılımını ve yatırım getirisini artırmak için daha iyi veriler. Tek platform, birçok çözüm. Yüksek Performanslı Panolar Boardable ile Başlar - Panonuzu geniş ölçekte dönüştürün ve geleceğe hazırlay...
Clockwise
getclockwise.com
Herkesin gün içinde daha fazla zaman geçirmesini sağlamak için ekiplerin takvimlerini saat yönünde optimize eder. Bu bize esneklik ve odaklanma sağlayan yeni bir çalışma şeklidir. Ücretsiz başlayın.
Claap
claap.io
DAHA AZ TOPLANTI. DAHA FAZLA YAPIYORUZ. Ekranınızın hızlı videolarını kaydedin, bağlamsal geri bildirim alın ve kararlar alın. Hibrit ekipleri hizalamanın modern yolu.
Navigator
navigator.com
Uzak toplantılarınız için her şey tek bir yerde: gündemler, notlar, eylem öğeleri ve video konferans bağlantıları.
Dive
letsdive.io
Yapay zeka ile toplantılarınız otomatik pilotta. Dive'ın yapay zeka asistanıyla toplantıları ezmeye hazır olun: otomatikleştirilmiş notlar, kusursuz özetler ve eylem öğeleri artık çok kolay.
UpdateAI
update.ai
UpdateAI, Müşteri Başarı Yöneticileri için oluşturulmuş dünyanın ilk ve tek Dijital Asistanıdır. Zoom'a entegre olarak otomatik olarak not alır, eylem öğelerini yakalayıp atar, riskleri belirler ve ürün geri bildirimlerini yüzeye çıkarırız. Daha da iyisi, takip e-postalarının taslağını çıkarmanıza v...
Parabol
parabol.co
Parabol, ekiplerin daha az ön toplantı hazırlığıyla bağlantı kurmasına, düşünmesine ve ilerlemesine yardımcı olan Çevik toplantı yardımcı pilotudur.
Diligent Director
diligent.com
Lider yönetişim, risk ve uyumluluk (GRC) SaaS sağlayıcısı Diligent, kuruluşlar ve liderlerin başarısını hızlandırır.
Hirebook
hirebook.com
Hirebook, tamamı kapsamlı bir toplantı aracına bağlanan check-in'ler, OKR'ler, KPI'lar ve eylem öğeleri aracılığıyla şirketlerin ekiplerini güçlendirmelerine yardımcı olan, insan odaklı bir platformdur. Yöneticilerin çalışanlarla iletişim kurmasına olanak tanır, ilerlemeyi paylaşmak ve çalışanların ...
ContractZen
contractzen.com
ContractZen, her kuruluşa uygun fiyatlandırmaya sahip, gelişmiş sözleşme yönetimi, %100 kağıtsız yönetim kurulu toplantıları yönetimi, zahmetsiz varlık yönetimi, sorunsuz bir şekilde entegre e-imza sağlayıcıları ve yerleşik sanal veri odalarından oluşan, kullanımı kolay ve güvenli bir yönetişim yazı...
Nasdaq Boardvantage
nasdaq.com
Güvendiğiniz bir isimden panonuzu güçlendiren yazılım. Nasdaq Boardvantage, yöneticilerin, komitelerin ve liderlik ekiplerinin işbirliği ve karar alma süreçlerine daha hazırlıklı, katılımcı ve uyumlu olmalarına yardımcı olur. Ayrıca yönetim kurulu portalımız kurumsal sekreterlerin ve yöneticilerin t...
Peoplebox
peoplebox.ai
Peoplebox, geri bildirim analizleri ve performans araçlarını kullanarak yöneticilere koçluk yaparak katılımı ve bağlılığı artırmanıza olanak tanıyan etkileşim ve performans yazılımıdır.
Adam.ai
adam.ai
Hepsi Bir Arada Toplantı Yönetimi. adam.ai, toplantı öncesinde, sırasında ve sonrasında bilgiyi yakalamak, yönetmek ve paylaşmak, içeriği değerli varlıklara dönüştürmek ve başarılı iş sonuçları elde etmek için akıllı, hepsi bir arada toplantı yönetim platformudur.