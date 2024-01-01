Loop Email

Loop Email

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Web Sitesi: intheloop.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Loop Email çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Loop Email basit ama güçlü bir ekip gelen kutusudur. Bir e-posta istemcisinin aşinalığıyla oluşturulduğundan, müşteri mesajlarını e-posta yoluyla yönetmeye alışkın olan tüm ekipler için kurulumu ve kullanımı kolaydır. Zamanınızın yarısını e-postaları okuyarak, diğer yarısını da ekibinize söz konusu e-postaları anlatmak için platformlar arasında dolaşarak geçirirken üretken olmak zordur. Daha hızlı hareket etmenize ve her şeyi ve herkesi aynı sayfada tutmanıza yardımcı olacak tek bir uygulamaya ihtiyacınız var. Bu Loop'tu. Tüm gelen iş iletişiminizi tek bir gelen kutusunda basitleştirir ve düzenler ve size ve ekibinize düzeni, kontrolü ve odaklanmayı sağlar. Loop sayesinde hiçbir mesaj kaçırılmaz ve ekibiniz kolaylıkla sahiplik atayabilir, müşteri e-postaları hakkında sohbet edebilir, dosya alışverişinde bulunabilir, iş akışlarını otomatikleştirebilir ve paylaşılan gelen kutularını yönetebilir. Neden bugün denemiyorsunuz?
Kategoriler:
Productivity
Yardım Masası Yazılımı

Web Sitesi: intheloop.io

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