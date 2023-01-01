WebCatalog
LocalWork

LocalWork

app.localwork.io

Web Uygulamasını Kullan

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

LocalWork, büyüyen küçük ve orta ölçekli şirketler için oluşturulmuş tam kapsamlı bir başvuru takip sistemidir. 20 -150 çalışanı olan kuruluşlar için idealdir. LocalWork, şirket kültürünüzü sergilemek için bir sürükle ve bırak açılış sayfası oluşturucuya sahiptir. Dönüşüm oranınızı 5 kat daha artırmak için kültür profilinizin adaylarınızın ilgisini çekmesine izin verin. Kültür profillerinin neden "yeni nesil işe alım" olarak adlandırıldığını görün.

Web Sitesi: localwork.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, LocalWork ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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