LocalWork, büyüyen küçük ve orta ölçekli şirketler için oluşturulmuş tam kapsamlı bir başvuru takip sistemidir. 20 -150 çalışanı olan kuruluşlar için idealdir. LocalWork, şirket kültürünüzü sergilemek için bir sürükle ve bırak açılış sayfası oluşturucuya sahiptir. Dönüşüm oranınızı 5 kat daha artırmak için kültür profilinizin adaylarınızın ilgisini çekmesine izin verin. Kültür profillerinin neden "yeni nesil işe alım" olarak adlandırıldığını görün.

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