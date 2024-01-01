Livro de Reclamações, Portekiz'de tüketicilerin işletmeler tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerle ilgili şikayet ve geri bildirimde bulunmalarına olanak tanıyan resmi bir platformdur. Geleneksel kağıt bazlı şikayet kitabının çevrimiçi bir versiyonu olarak hizmet vererek tüketicilerin endişelerini dile getirmeleri ve işletmelerin bu endişeleri gidermeleri için uygun ve etkili bir yol sağlar. Livro de Reclamações, Portekiz'de şikayetlerin çözülmesi ve müşteri memnuniyetinin artırılması için şeffaf ve erişilebilir bir mekanizma sağlayarak tüketici haklarının desteklenmesinde ve daha iyi iş uygulamalarının teşvik edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Web Sitesi: livroreclamacoes.pt

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