Alternatifler - Liveform
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc., işletmelere yönelik bulut tabanlı iletişim ve işbirliği çözümleri sunan, Amerika'da halka açık bir sağlayıcıdır. RingCentral CEO'su Vlad Shmunis ve CTO Vlad Vendrow, şirketi 1999 yılında kurdu. RingCentral'ın yatırımcıları arasında Doug Leone, Sequoia Capital, David Weiden, Khosla...
Airmeet
airmeet.com
Sanal zirveler, çevrimiçi konferanslar ve karma etkinlikler için başvuracağınız platformu keşfedin. Özel bir deneyim yaşamak için tasarlandı. Ücretsiz deneyin!
Whova
whova.com
Şahsen, Hibrit ve Sanal Etkinlikler için Hepsi Bir Arada Etkinlik Yönetimi Yazılımı
ON24
on24.com
ON24 Webcast Elite'i kullanarak profesyonel, veri açısından zengin ve tamamen markalı canlı ses ve video web seminerleri oluşturmak ve sunmak için en iyi Dijital Deneyim Platformu.
BrightTALK
brighttalk.com
Dünyanın en parlak profesyonellerini keşfedin ve onlardan öğrenin
BigMarker
bigmarker.com
Hedef kitlenizin seveceği web seminerleri düzenleyin. İndirme veya sorun yaşamadan kolay, özelleştirilebilir web semineri yazılımına hazırsanız evinize hoş geldiniz.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast, ilgi çekici dijital ve yüz yüze etkinliklerin zahmetsizce barındırılması yoluyla pazarlamayı dönüştüren, özel olarak tasarlanmış bir B2B Etkinlik Platformudur. Adobe, Microsoft, Zuora ve Mailchimp gibi şirketlerden binlerce kurumsal B2B pazarlamacısı, katılımı artırmak, büyüleyici deneyiml...
Swapcard
swapcard.com
Başınızı ağrıtmadan daha akıllı sergiler ve konferanslar yürütün Swapcard, etkinliklerinizde daha yüksek gelir elde etmek için oluşturulmuş, kullanımı kolay bir kayıt ve katılım etkinliği platformudur.
Hubilo
hubilo.com
Gerçek gelir sağlayan daha iyi etkinlikler oluşturun. Her etkinlik, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, geliri artırmak için bir fırsattır. Dönüştüren web seminerleri, izleme partileri, demolar, konferanslar ve yüz yüze etkinliklerle tek bir platformdan satış hattına öncelik verin.
Chati
chati.com
A flexible, highly scalable virtual event builder that is accessible, immersive, and will leave attendees excited for the next event. With decades of experience producing virtual events, Chati provides all of the tools you need to successfully host a captivating event. By providing customers the opp...
Social27
social27.com
Social27 powers events that accelerate Sales & build Community. Run virtual, hybrid, in-person events and webcasts that are fun, secure and scale globally. Social27 Virtual Event Platform provides the best virtual and hybrid opportunities for attendee networking, sponsor and exhibitor showcasing, an...
Swoogo
swoogo.events
Sadeliğe, işlevselliğe ve gerçek Kendin Yap ruhuna önem veren Swoogo, insanları her yerden bir araya getirmeye yardımcı olan kullanıcı dostu bir etkinlik yönetimi platformudur. Swoogo'nun süper gücü, kayıt ve oturum planlamadan etkinlik sonrası veri raporlarına kadar her tür etkinliğin organizasyone...
Cvent
cvent.com
Cvent, her etkinlik ve her etkinlik için hepsi bir arada etkinlik platformu sunar. Platformumuz, etkinliğin yaşam döngüsünün her aşamasının yönetimini basitleştirirken, değerinizi en üst düzeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğunuz verileri ve öngörüleri size sunar. İster yüz yüze, ister sanal veya hibri...
Webex Events
socio.events
Webex Events (eski adıyla Socio), sürükleyici, sezgisel ve kapsayıcı sanal, hibrit ve kişisel etkinlikleri destekleyen uçtan uca bir etkinlik yönetimi platformudur. Etkinlik uygulamaları, esnek kayıt, check-in ve yaka kartı yazdırma, müşteri adayı alma ve canlı yayın teknolojisiyle çıtayı yükseltin....
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic, toplantı sektörünün ihtiyaçlarını başka hiçbir teknoloji şirketinin olmadığı kadar anlıyor. 1997 yılında kurulan firmamız, yaklaşık 25 yıldır etkinlik teknolojisinin nabzını tutuyor. Kapsamlı yazılım ve hizmet paketimiz, etkinlik organizatörlerini yerinde, sanal veya hibrit olsun, son te...
InEvent
inevent.com
InEvent, web seminerlerinin ve etkinlik teknolojisinin sınırlarını zorlamaktan ilham alan etkinlik profesyonellerinden ve A/V uzmanlarından oluşur. Ürünümüz, kurumsal şirketlere olağanüstü deneyimler sunarak, onları yazılım ve donanım çözümleri aracılığıyla kişisel, sanal ve hibrit etkinlikler oluşt...
Accelevents
accelevents.com
Kullanımı kolay, kurumsal düzeydeki tek etkinlik yönetimi platformunu keşfedin. Bir sonraki sanal, karma veya yüz yüze etkinliğinizde size nasıl yardımcı olabileceğimizi görün. Sanal, hibrit ve kişisel etkinlikleri yönetmek için tek noktadan çözüm olan Accelevents, etkinlik planlama sürecinizi kola...
RegFox
regfox.com
RegFox etkinlik kaydı daha fazlasını yapar ve daha az maliyetlidir. Etkinlik yönetimi platformumuza 50.000'den fazla etkinlik güvenmektedir. Bugün ücretsiz başlayın.
Zuddle
zuddl.com
Etkinlikler ve Web Seminerleri için Birleşik Platform. Olağanüstü katılımcı deneyimleri ve içgörüler için birden fazla aracı birleştirerek etkinlik iş akışlarınızı basitleştirin.