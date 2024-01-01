livedoor

livedoor

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Web Sitesi: livedoor.com

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livedoor, 2000'li yılların başındaki lansmanından bu yana Japonya'nın önde gelen çevrimiçi medya platformlarından biri oldu. Kullanıcı dostu arayüzü, çeşitli içerik teklifleri ve aktif topluluk katılımıyla tanınır. Haberler, bloglar, alışveriş, finans ve daha fazlasını içeren geniş bir içerik yelpazesi sunar. Site gelişmeye ve ülkedeki değişen kullanıcı tercihlerine ve medya tüketim eğilimlerine uyum sağlamaya devam ediyor.

Web Sitesi: livedoor.com

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