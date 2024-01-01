Ücretsiz, yüksek çözünürlüklü görüntüler. Bunları istediğiniz gibi kullanın; ticari kullanım için ücretsiz. Little Visuals, Nic Jackson'ın tutkulu bir projesi olarak hayata başladı. Trajik bir şekilde Nic, Kasım 2013'te aniden öldü. Nic, Little Visuals'ı kendisi sürdürme ve büyütme şansına sahip olmasa da, bu web sitesi herkes tarafından erişilebilir olmaya devam ediyor. Ailesi olarak tüm görsellerin ticari kullanıma açık ve ücretsiz kalmasını sağladık.

Web Sitesi: littlevisuals.co

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