Litnerd

Litnerd

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Web Sitesi: litnerd.com

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Litnerd, sınıfta canlı aktörleri yayınlayarak K-5 kitaplarına hayat veren bir çevrimiçi okuma programıdır. İçerik oluşturucu ekonomisini, e-kitaplar ve ders planlarıyla tamamlanan geleneksel eğitimle harmanlıyoruz. Litnerd, Amerika'daki 37 milyon ilkokul öğrencisine okumayı öğretecek.

Web Sitesi: litnerd.com

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