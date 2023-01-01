Alternatifler - Linksquares
Lexion
lexion.ai
Lexion, sizin yaptığınız gibi çalışan bir sistemde sözleşme sürecini kolaylaştırıp merkezileştirerek her ekibin daha hızlı, daha fazla iş yapmasına yardımcı olan, güçlü ve basit bir sözleşme yönetimi platformudur. Tüm uçtan uca anlaşma yapma operasyonlarınızı, herhangi bir ekibin anında kullanabilec...
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper, her büyüklükteki şirket için lider satıcı ve sözleşme yaşam döngüsü yönetimi platformudur (VCLM). Tek bir çözümde görünürlüğü geri kazanın, kontrolü ele alın, uyumluluğu koruyun ve üçüncü taraf riskini yönetin.
Evisort
evisort.com
Evisort'un Akıllı Sözleşme Yönetimi Platformu, sözleşmeleri merkezi olarak yönetmenize, gerçek zamanlı sözleşme analizleri almanıza ve sözleşmelerin yaşam döngüsünü otomatikleştirmenize yardımcı olur.