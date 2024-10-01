Alternatifler - Lightspeed
Connecteam
connecteam.com
Connecteam, masasız ekiplere sahip kuruluşların iletişimi geliştirmesine, personeli elinde tutmasına ve operasyonel verimliliği artırmasına yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir araç seti içeren, mobil öncelikli bir iş gücü yönetimi uygulamasıdır. Connecteam, yöneticilerin iş süreçlerini otomati...
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Square
squareup.com
Square, Inc., San Francisco, Kaliforniya merkezli bir Amerikan finansal hizmetler, ticari hizmetler toplayıcısı ve mobil ödeme şirketidir. Şirket, yazılım ve donanım ödeme ürünlerini pazarlamaktadır ve küçük işletme hizmetlerine doğru genişlemiştir. Şirket 2009 yılında Jack Dorsey ve Jim McKelvey ta...
Appetize.io
appetize.io
Çevrimiçi web tabanlı iOS Simülatörleri ve Android Emülatörleri. iPhone, iPad, Mobile Safari, APK, mobil uygulamalarını HTML5 ve Javascript ile tarayıcınızda çalıştırın.
Yoco
yoco.com
SA'nın favori kart makinelerindeki tüm önemli kartları kabul edin. Mobil ve dokunma özellikli. ... Yoco Link'i kullanarak dijital faturalar oluşturup göndererek ürünlerinizi çevrimiçi satın.
SevenRooms
sevenrooms.com
SevenRooms, komisyonsuz rezervasyonlar, sanal bekleme listesi, masa yönetimi, misafir profilleri, e-postayla pazarlama ve daha fazlasıyla konaklama işletmecilerinin karlarını artırmalarına yardımcı oluyor. Şirket, doğrudan rezervasyonları, restoranların tüm misafir yolculuğuna sahip olmasına, geliri...
OpenTable
opentable.com
OpenTable, restoranların en iyi yaptıkları şeyi, yani daha iyi yapmalarına yardımcı oluyor. Restoran sahipleri daha fazla koltuk doldurmak, vardiyaları daha düzgün yönetmek, misafir ilişkileri kurmak veya daha fazla gelir elde etmek istiyorsa OpenTable'ın kullanımı kolay çözümleri vardır. Müşteriler...
Toast POS
pos.toasttab.com
Toast, restoranların operasyonlarını iyileştirmesine, satışları artırmasına ve daha iyi bir misafir deneyimi yaratmasına yardımcı olan bir restoran satış noktası ve yönetim sistemidir.
Kyte
kyteapp.com
Kyte'ın POS Uygulaması ve Sistemi ile Satışları, Envanteri ve Müşterileri telefonunuzdan veya tabletinizden yönetebilirsiniz. Ücretsiz alın!
7shifts
7shifts.com
7shifts, operatörlere aşağıdaki konularda yardımcı olan, hepsi bir arada bir restoran ekibi yönetimi platformudur: 1) Daha kârlı kararlar almalarına. Her gün en iyi ekip ve operasyon kararlarını vermek için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri edineceksiniz. Program uygulama, optimum doğum takibi ve gerçek ...
Clover
clover.com
Clover, yazar kasanızı, ödeme terminalinizi, makbuz yazıcınızı ve barkod tarayıcınızı entegre bir ürün paketiyle değiştirir. Kredi kartlarını, EMV'yi ve Apple Pay'i kabul edin.
MOKA POS
mokapos.com
Moka, küçük ve orta ölçekli işletmelerin daha iyi satış yapmalarını ve büyümelerini sağlayan bulut tabanlı Satış Noktası ve ödeme çözümleri sunan bir mobil teknoloji şirketidir. Moka şu anda Endonezya'nın 100'den fazla şehrinde 35.000'den fazla satıcıyla varlığını sürdürüyor ve bugüne kadar Sequoia ...
Elementary POS
elementarypos.com
lementary POS, mobil yazar kasanız veya özel gereksinimlerinizi karşılamak üzere tasarlanmış karmaşık bir satış noktası sistemidir. Tek ve adil bir fiyat karşılığında, iş süreçlerinizi basitleştirmek ve hızlandırmak için tasarlanmış sayısız özelliğe, sınırsız sayıda kullanıcıya ve bağlı cihaza erişi...
TouchBistro
touchbistro.com
TouchBistro, restoran işletmeyi kolaylaştıran hepsi bir arada POS ve restoran yönetim sistemidir. Tek bir güçlü platformda evin önü, arkası ve misafir etkileşimi için en temel çözümleri sunan TouchBistro, restoran işletmecilerinin operasyonlarını düzene koymalarına ve basitleştirmelerine yardımcı ol...
ERPLY
erply.com
ERPLY LTD, çoklu mağaza operasyonlarına odaklanan, perakendeciler için bulut tabanlı, iPad odaklı Satış Noktası ve Envanter Yönetimi yazılımı sağlayıcısıdır. Mağazalarınız, depolarınız ve genel merkeziniz için tek bir yazılım paketinde tam entegre ön uç ve arka ofis işlevselliği sağlıyoruz.
Oliver POS
oliverpos.com
Oliver POS, WooCommerce için devrim niteliğinde bir Satış Noktası sistemidir. Özellikle fiziksel mağazalar için tasarlanan Oliver, WooCommerce ile fiziksel fiziksel mağazalarınızın tam entegrasyonuna olanak tanır. Tek bir veritabanı ve platformla fiziksel mağazanızdan ve çevrimiçi mağazanızdan ürün ...
RepairShopr
repairshopr.com
Bilgisayar tamir atölyeleri için faturalandırma, biletleme, POS, yinelenen faturalar, faturalandırma ve CRM ve daha fazlasını sağlayan tamir atölyesi yazılımı.
EasyStore
easystore.co
Hem çevrimiçi hem de yüz yüze (perakende) satış yapmanıza yardımcı olan birleşik bir ticaret platformu. Çevrimiçi mağaza, Shopee, Lazada, TikTok, Facebook, Instagram, Tavsiye Programı ve daha fazlası dahil olmak üzere tüm kanallarda satış sürecinizi basitleştiriyoruz. Tüm ürünleri, siparişleri, enva...
Modisoft
modisoft.com
Modisoft, bankacılık, envanter, satış ve çalışan yönetimi gibi temel işlevleri tek bir kullanıcı dostu platformda birleştirerek perakende ve restoran yönetimini basitleştirir. Tamamına birden fazla konumdan erişilebilen gerçek zamanlı satış takibi, kapsamlı envanter kontrolü ve ayrıntılı raporlama o...
Epicor
epicor.com
Epicor ERP sistemi, şirket çapında iş süreçlerini yönetmek için kullanılan modüler, sektöre özel bir yazılımdır. Epicor yazılımı muhasebe ve finans, insan kaynakları, müşteriler, tedarik zinciri, envanter, dağıtım ve üretim üretim yönetimini yönetmek için iyi çalışır. Epicor yazılımı şirket içinde v...
Tock
exploretock.com
Tock'un kapsamlı rezervasyon platformu, konaklama sağlayıcılarına başarılı işletmeler kurmak ve olağanüstü deneyimler sunmak için gereken araçları sağlar. Sağlam masa yönetimi yetenekleri ve sınıfının en iyisi desteğiyle Tock, işletmelerin tam kontrole sahip olmasını sağlar. Restoranlar, barlar, şar...
Olsera.com
olsera.com
Olsera bir Satış Noktasından (POS) çok daha fazlasıdır. MSME'lere uygun hepsi bir arada kasiyer uygulamasıyla, işinizin her adımını desteklemek için baştan sona eksiksiz bir çözüm sunmak için buradayız. Haydi, Olsera ile ilerlemeye hazırlanın!
Lithos POS
lithospos.com
Lithos POS, kolay ve güçlü bir perakende/restoran satış noktası yazılımıdır. Bir perakende/restoran POS yazılımı, envanter yönetimi, müşteri sadakati ve muhasebe dahil olmak üzere çok çeşitli hizmetler sağlar.
ResDiary
resdiary.com
esDiary, 59 ülkede 9000'den fazla restoranda ayda 13,9 milyondan fazla müşteriye hizmet veren dünyanın önde gelen çevrimiçi restoran rezervasyonları sağlayıcılarından biridir. ResDiary, hizmet olarak yazılım olarak satılan ve İnternet üzerinden erişilebilen bir web uygulamasıdır. Merkezi İngiltere'd...
PosBytz
posbytz.com
Hepsi Bir Arada Bulut Tabanlı Restoran ve Perakende Yönetim Yazılımınız Hepsi bir arada bulut tabanlı restoran ve perakende yönetimi yazılımımız, iş operasyonlarınızı basitleştirmek için mükemmel çözümdür. Kullanımı kolay arayüzümüz sayesinde restoran veya perakende işletmenizi istediğiniz zaman, i...
Paymash
paymash.com
İşletmenizi tek bir merkezi platformdan yönetin. Mağazanızda, çevrimiçi olarak satışa başlayın veya fatura oluşturup gönderin.
Epos Now
eposnow.com
Epos Now hemen hemen tüm POS donanımlarıyla çalışır. Epos Now'ın yazılımı, hem perakende hem de konaklama işletmeleri için mükemmeldir ve bir cihazdan birçok cihaza ölçeklenebilir.
Restora POS
restorapos.com
Restora POS, restoran işletmesi girişimcileri için yeni nesil otomasyon çözümüdür. Restoranınızdaki her işlemi tek başına gerçekleştirebilen mükemmel bir restoran POS faturalandırma yazılımı çözümü. Restora POS, gelişmiş bir yönetim dijital çözümü, sorunsuz teknoloji, duyarlı çevrimiçi/çevrimdışı si...
Simply POS
simplypos.com
1'den 101'e kadar mağaza lokasyonuna sahip işletmeler için yapay zeka destekli satış noktası, e-ticaret ve perakende mağaza otomasyon platformu
SpotOn
spoton.com
SpotOn, yerel işletmelerin ve onları yöneten kişilerin kendi şartlarında başarılı olmalarına yardımcı olan teknoloji ve desteği sağlayan en hızlı büyüyen yazılım ve ödeme şirketlerinden biridir. Esnek, bulut tabanlı teknolojisi ve kişiselleştirilmiş desteğiyle tanınan SpotOn, ödemeleri kabul etmek, ...