Alternatifler - Lightdash

MachEye

macheye.com

MachEye'nin artırılmış analitik platformu, kuruluşların verilerini, kararlarını ve operasyonlarını entegre etme biçimini dönüştürüyor. Mevcut iş zekası platformları verilerle ilgili yalnızca "ne" sorularına yanıt verirken, MachEye kullanıcıların bir kuruluştaki herkes için "ne, neden ve nasıl" senar...