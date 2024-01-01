LiCAS.news

LiCAS.news

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LiCAS.news'te yöneticiler için değil, yönetilenler için yazıyoruz. Toplumun kenarlarında yaşayanların hikayelerini empati ve saygıyla anlatıyoruz. Dezavantajlı ve ihmal edilenlerin karanlığına ışık tutuyoruz. Sessizlerin sesi olmak için varız.

Web Sitesi: licas.news

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