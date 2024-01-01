Lengow, markaların ve distribütörlerin performanslarını artırmalarına, iş süreçlerini otomatikleştirmelerine ve uluslararası alanda büyümelerine yardımcı olan e-ticaret otomasyon çözümüdür. Lengow platformu, dünya genelindeki çevrimiçi perakendeciler tarafından tüm dağıtım kanallarında satılan ürünler için güçlü kârlılığın ve görünürlüğün anahtarıdır: pazaryerleri, karşılaştırmalı alışveriş motorları, bağlı kuruluş platformları ve görüntülü reklam/yeniden hedefleme platformları. Lengow, dünya çapında 42 ülkede 4.600 perakendecisine ve markasına güçlü bir platform sağlamak için 2009 yılından bu yana 1.600'den fazla iş ortağını çözümüne entegre etti.

Web Sitesi: lengow.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lengow ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.