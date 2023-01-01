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Lemmy.World

Lemmy.World

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Web Sitesi: lemmy.world

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Lemmy.World - Herkesin kullanabileceği genel bir Lemmy sunucusu. Lemmy, kendi kendine barındırılan bir sosyal bağlantı toplama ve tartışma platformudur. Tamamen ücretsiz ve açıktır ve herhangi bir şirket tarafından kontrol edilmemektedir. Bu, hiçbir reklamın, izlemenin veya gizli algoritmanın olmadığı anlamına gelir. İçerik topluluklar halinde düzenlenmiştir, böylece ilgilendiğiniz konulara abone olup diğerlerini görmezden gelmeniz kolaydır. Oylama, en ilginç öğeleri en üste çıkarmak için kullanılır.

Web Sitesi: lemmy.world

Yasal Uyarı: WebCatalog, Lemmy.World ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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