WebCatalog

Alternatifler - Legaliser

Gatekeeper

Gatekeeper

gatekeeperhq.com

Gatekeeper, her büyüklükteki şirket için lider satıcı ve sözleşme yaşam döngüsü yönetimi platformudur (VCLM). Tek bir çözümde görünürlüğü geri kazanın, kontrolü ele alın, uyumluluğu koruyun ve üçüncü taraf riskini yönetin.

Linksquares

Linksquares

linksquares.com

Hukuk ekipleri, AI-Powered sözleşme yönetimi yazılımıyla sözleşmeleri kolayca hazırlamak, incelemek ve yürütmek için LinkSquares'e güveniyor.

Avvoka

Avvoka

avvoka.com

Avvoka, hukuk firmalarına, şirket içi hukuk ekiplerine ve (her büyüklükteki) işletmelere belge taslakları hazırlama, bunları müzakere etme ve daha iyi belgeler hazırlamak için bu süreçten elde edilen veri içgörülerinden yararlanma ve " evet” daha hızlı. Eski araçların aksine Avvoka ile sezgisel otom...

Catylex

Catylex

catylex.com

Catylex®, sözleşme verilerini çıkarması ve optimize etmesi gereken her türlü işletme için devrim niteliğinde bir sözleşme analitiği çözümüdür. Sınıfının en iyisi sözleşme yapay zekamız, kullanıma hazır binlerce hukuki ve ticari konsepti otomatik olarak tanıyarak başlamayı kolaylaştırır ve değeri hız...

TermScout

TermScout

termscout.com

Dünyanın 1 numaralı yapay zeka sözleşme inceleme yazılımını keşfedin ve piyasa verileriyle desteklenen yapay zeka destekli sözleşme incelemeleriyle anında bilgi edinin. Certify ile anlaşmaları daha hızlı kapatın. En iyi kuruluşların güvendiği. Sözleşmenizi şimdi yükleyin.

Superlegal

Superlegal

superlegal.ai

Superlegal, sözleşmelerinizi hızlandırmanıza ve anlaşmaları daha hızlı kapatmanıza yardımcı olacak 1 numaralı sözleşme inceleme çözümüdür. Ücretsiz Denemenizi bugün başlatın.

LexCheck

LexCheck

lexcheck.com

LexCheck, sözleşmeleri dakikalar içinde gözden geçirerek anlaşmaların daha hızlı sonuçlanmasına yardımcı olan bir sözleşme hızlandırma ve istihbarat platformudur.

ContractHero

ContractHero

contracthero.com

ContractHero, sözleşmelerinizi etkili bir şekilde yönetmenizi sağlayan en kolay ve en sezgisel bulut tabanlı yazılımdır. Güvenli yazılımımız, AB'de ISO27001 ve ISO9001 sertifikalı sunucularda barındırılmaktadır ve yüzlerce müşteri tarafından güvenilmektedir; unutulan belgeleri potansiyellere dönüştü...

Kira Systems

Kira Systems

kirasystems.com

Sözleşme havuzlarında görünürlük elde edin, sözleşme incelemesinin doğruluğunu hızlandırın ve iyileştirin, hata riskini azaltın, yeni işler kazanın ve müşterilerinize sağladığınız değeri artırın.

Lexion

Lexion

lexion.ai

Lexion, sizin yaptığınız gibi çalışan bir sistemde sözleşme sürecini kolaylaştırıp merkezileştirerek her ekibin daha hızlı, daha fazla iş yapmasına yardımcı olan, güçlü ve basit bir sözleşme yönetimi platformudur. Tüm uçtan uca anlaşma yapma operasyonlarınızı, herhangi bir ekibin anında kullanabilec...

Evisort

Evisort

evisort.com

Evisort'un Akıllı Sözleşme Yönetimi Platformu, sözleşmeleri merkezi olarak yönetmenize, gerçek zamanlı sözleşme analizleri almanıza ve sözleşmelerin yaşam döngüsünü otomatikleştirmenize yardımcı olur.

Keşfet

WebCatalog Desktop

Destek

Şirket

Yasal

X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Switchbar
Monobox
Monobox
Translatium
Translatium

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.