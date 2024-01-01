Alternatifler - LEDGERS
Payoneer
payoneer.com
Payoneer, çevrimiçi para transferi, dijital ödeme hizmetleri sağlayan ve müşterilere işletme sermayesi sağlayan bir Amerikan finansal hizmetler şirketidir.
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Skrill
skrill.com
Hızlı ve güvenli ödemeler ve uluslararası para transferleri yapın. Skrill, bahis ve ticaretten alışveriş ve oyuna kadar paranızı yönetmeyi kolaylaştırır.
Razorpay
razorpay.com
Hindistan için sınıfının en iyisi API, entegrasyon prosedürü, sağlam güvenlik ve güçlü gösterge panosuna sahip çevrimiçi ödeme ağ geçidi
Neteller
neteller.com
Çevrimiçi para göndermenin ve almanın daha hızlı, daha güvenli bir yolu için ücretsiz bir NETELLER hesabına kaydolun. Ödüllü eCüzdanımızı bugün keşfedin.
GoCardless
gocardless.com
GoCardless Kontrol Paneli, müşterilerinizi yöneteceğiniz, planlar oluşturacağınız ve Otomatik Ödeme ödemeleri alacağınız yerdir.
Mollie
mollie.com
Mollie Payments ile işinizi büyütmeye başlayın: ✓ 15 dakika içinde ödemeleri kabul edin ✓ Dürüst fiyatlandırma ✓ Tüm önde gelen ödeme yöntemleri. Şimdi ödeme alın »
Xendit
xendit.co
Ödemeleri kolayca kabul edin ve gönderin. Xendit, Endonezya, Filipinler ve Güneydoğu Asya için lider bir ödeme ağ geçididir. Tek bir entegrasyonla işletmenizin Endonezya ve Filipinler'de ödeme kabul etmesini sağlayın. Kredi ve banka kartları, e-Cüzdanlar, banka havalesi ve daha fazlası.
WePay
wepay.com
WePay, kitlesel fonlama siteleri, pazaryerleri ve küçük işletme yazılım şirketleri gibi platform işletmelerine API'leri aracılığıyla entegre ve özelleştirilebilir bir ödeme çözümü sağlayan, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir çevrimiçi ödeme hizmeti sağlayıcısıdır. Ortaklara dolandırıcılık ve r...
PaySimple
paysimple.com
PaySimple hesabınızda oturum açın. Hesabınız yok mu? Çevrimiçi ödeme kabul etmeye başlamak, faturalandırma ve faturalandırma işlemlerinizi otomatikleştirmek ve güvenli bir müşteri veritabanı oluşturmak için kaydolun.
Poynt
poynt.com
GoDaddy'den Poynt: Hepsi bir arada Omnicommerce ödeme çözümünüz. Poynt, donanım, yazılım ve uygulamalar dahil olmak üzere bağlantılı ticarete yönelik bir platform olup, tüccarlara işlerini dönüştürmeleri için gereken teknolojiyi sağlar.
Cashfree
cashfree.com
Dijital Hindistan için ödemeler. Büyüyen işletmeler için ödeme toplamanın ve ödeme yapmanın en hızlı ve en kolay yolu
Checkout.com
checkout.com
Checkout.com, işletmenizin daha fazla müşteriye daha fazla ödeme yöntemi ve para birimi sunmasına yardımcı olur. Sınıfının en iyisi kredi kartı ve alternatif ödeme ağ geçidi.
Dwolla
dwolla.com
Dwolla, çevrimiçi ödeme sistemi ve mobil ödeme ağı sağlayan, yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir e-ticaret şirketidir.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap, çevrimiçi işletmeler için küresel ödeme işleme ve ödeme ağ geçidi çözümlerinde uzmanlaşmış, e-Ticaret, B2B ve SaaS şirketlerine yönelik bir çevrimiçi ödeme çözümüdür.
EBizCharge
ebizcharge.com
EBizCharge, doğrudan işletmenizin halihazırda kullandığı sistemlerin içinde çalışan bir dizi ödeme toplama aracıdır.
Monnify
monnify.com
Monnify, işletmelerin müşterilerden düzenli veya tek seferlik ödeme kabul etmesine yönelik bir ödeme ağ geçididir. Monnify, Nijerya'da elde edilebilecek en yüksek başarı oranlarına sahip müşteriler için uygun ödeme yöntemlerini kullanarak işletmelerin web ve mobil uygulamalarında ödeme almaları için...
Trustly Personal
trustly.com
Sorunsuz banka ödemeleri. Ödeme yapmanın daha kolay ve daha güvenli bir yolu. Doğrudan banka hesabınızdan çevrimiçi ödeme yapın veya alın. Satıcının sitesinden/uygulamasından anında bankanızda oturum açın. İndirilecek uygulama yok, manuel giriş yok, oluşturulacak hesap yok.
Rapyd
rapyd.net
Küresel bir fintech kuruluşu olan Rapyd, şirketlerin yerel ödeme yöntemlerini tek bir API aracılığıyla entegre etmelerine olanak tanıyan dünyanın önde gelen küresel ödeme ağını oluşturdu.
Adyen
adyen.com
Tek bir çözümde uçtan uca ödemeler, veriler ve finansal yönetim. Hedeflerinizi daha hızlı gerçekleştirmenize yardımcı olacak finansal teknoloji platformuyla tanışın.
Truevo
truevo.com
Truevo is a licensed acquirer and fintech company serving businesses across Europe. We focus on providing end-to-end payment solutions that deliver higher acceptance rates, faster transaction speeds and optimal security. We understand that each business is unique, and our diverse range of products, ...
Tranzzo
tranzzo.com
We went above and beyond to ensure reliable online payments so that businesses can focus on more important things. We develop solutions and technologies to let users pay online wherever they want.
Teya
teya.com
We build tools to unlock hassle-free payments, better business management, new and returning customers, all on fair terms. Our all-in-one offering is designed to simplify the everyday and unlock growth potential, to free them from the stuff that takes the joy out of doing business. We're building a ...
Finix
finix.com
İşletmenize göre ölçeklendirilecek şekilde oluşturulan ödemeler. Uçtan uca çözümümüzü kullanarak müşteri etkileşimini artıran kusursuz bir ödeme deneyimi yaratın. Güvenilir, sezgisel API'ler ve kullanıma hazır kullanışlı özelliklerle entegre edin. Ücretler, uyumluluk ve daha fazlası için verimliliğ...
Tegro
tegro.money
Online payments for business Accepting payments from abroad in any currency Fast connection and high payments' conversion Free alternative to commom online cashboxes More than 40 ready-made modules for CMS and CRM Withdrawal of funds to the current account the next day Mass payouts PCI DSS payment s...
PayNearMe
home.paynearme.com
PayNearMe is the modern and reliable payments platform that lets your customers pay how, when and where they want. Accept cash, debit, credit, ACH and mobile-first payment methods including Apple Pay and Google Pay — all with a single platform. PayNearMe builds innovative technology with an emphasis...
PayAdmit
payadmit.com
Payadmit is your one stop shop for all things online payments. It handles different payment options, provides an immediate connection and has robust smart features to enable smooth transactions. You'll find it easy and intuitive no matter what kind of device you're using - not just desktop but table...
Maxpay
maxpay.com
Maxpay is an international payment platform which helps monetize your marketplace, online storefront and subscription service in a few clicks
Jumbula
jumbula.com
Jumbula is an innovative provider of online registration, payment, and class/camp management systems designed to streamline the administrative tasks for programs ranging from after-school activities to sports camps and beyond. Established to simplify and enhance the operational efficiency of educati...
PayDo
paydo.com
PayDo, Birleşik Krallık tarafından düzenlenen bir EMI ve Kanada lisanslı bir MSB'dir. Tek bir Ticari Hesapta, tek bir kontrol panelinde, tek bir sözleşmede ve tek bir API'de çok para biriminde IBAN, dünya çapında işlem, Üye İşyeri çözümü, toplu ödemeler ve kurumsal kartlar sağlıyoruz. PayDo işletme ...