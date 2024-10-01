Alternatifler - Leave Dates
Keka
keka.com
İşe alma, yolculuk boyunca çeşitli karmaşık aşamaları içerdiğinden yalnızca tek adımlı bir başarı değildir. Ve doğru yeteneği bulmak, başarılı bir iş ortamı yaratmanın basamak taşıdır. Bu nedenle Keka sizi, Keka'nın Aday Takip Sistemi ile geleceğe yönelik bir işe alım deneyimi sunmanıza yardımcı ola...
Personio
personio.de
Personio, çalışanların yaşam döngüsünün her aşamasını yönetmenize olanak tanıyarak çalışanlarınızın gücünün açığa çıkmasına yardımcı olan hepsi bir arada İK yazılımıdır. Yazılımımız, çalışanları işe alma, işe alma, yönetme, geliştirme ve ödeme yapma şeklinizi kolaylaştırır. Avrupa çapında 10.000'den...
Calamari
calamari.io
Calamari, izin yönetimi ve katılımın takibi konusunda size yardımcı olur. PTO hesaplamasını otomatikleştirir. Giriş/çıkış yapmanın birçok yolu. Google Apps, Slack, Jira ve Office 365 ile entegre
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff, olumlu bir çalışan deneyimi sağlarken uzak, hibrit ve şirket içi ekipler arasında üretkenliği artırmak için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir iş gücü analitiği yazılım çözümüdür. Hubstaff, işletmenizin daha verimli çalışabilmesi için 30'dan fazla uygulamayla entegre olur. Zaman izleme, e...
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial, zamanı, yeteneği ve belgeleri tek bir merkezi sistemde yönetmenize yardımcı olan, size zaman kazandıran, hataları ortadan kaldıran ve sizi başarıya götüren hepsi bir arada yazılımdır. Faktöriyel bulut tabanlı İK Yazılımı, Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için tasarlanmıştır; tü...
PayFit
payfit.com
PayFit, bulut tabanlı, entegre bir bordro ve İK yönetimi platformudur ve size en iyi bordro dış kaynak kullanımı ve bordro yazılımının kullanımını tek bir çözümde sunar. Çok fazla zaman kazandıran ve bordroyla ilgili hataları ortadan kaldıran otomatik bir çözümdür; Çalışanlarınızın seçtiğiniz tarihl...
Freshteam
freshworks.com
Freshteam, büyüyen işletmelere yönelik akıllı İK yazılımıdır. Freshteam ile yeni işe alımları çekebilir, işe alabilir ve işe alabilir, mevcut çalışanları işten çıkarabilir, çalışan bilgilerini yönetebilir ve izin sürelerini tek bir yerden yönetebilirsiniz. Freshteam, hızlı bir şekilde özelleştirileb...
Breathe
breathehr.com
Breathe, Birleşik Krallık'taki KOBİ'lerin temel insan süreçlerini çevrimiçi ortama taşımasına yardımcı olan, zamandan tasarruf sağlayan, gönül rahatlığı sağlayan ve işletmelerin çalıştıkları her yerde çalışmasını kolaylaştıran, çok ödüllü, basit ve güvenli bir insan yazılımıdır. Breathe, 400.000'den...
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS, Hindistan'ın önde gelen İK Bordro Yazılımıdır. Kullanımı kolay İK Bordro Sistemimiz ile bordro, PF, TDS hesaplamalarınızı otomatikleştirin. Şimdi Ücretsiz Denemeden Yararlanın!
Skello
skello.io
Skello, tek bir misyonu olan bir Avrupa şirketidir: tüm ekibin daha iyi öngörüde bulunmasına, organize olmasına ve iletişim kurmasına olanak tanıyan işbirliğine dayalı bir çözüm aracılığıyla değişen çalışmayı yeniden icat etmek. Kısacası Skello, ekiplerin karmaşık planlama zorluklarının üstesinden g...
ZenHR
zenhr.com
ZenHR'de amacımız kullanıcılarımıza gönül rahatlığı sunmaktır. ZenHR sıradan bir İK yazılımı değildir; İK departmanlarının ve çalışanların Zen durumuna ulaşmalarına yardımcı olmak için yaratılmış dönüştürücü bir İK deneyimidir. İş yasaları, yabancılarla ilgili düzenlemeler, sosyal sigorta ve vergi y...
GreatDay HR
greatdayhr.com
GreatDay HR, katılım, zaman işleyişi, bordro ve çalışan veri yönetimi için akıllı ve modern hepsi bir arada İK ve Bordro yazılım platformunuzdur. Bize neye ihtiyacınız olduğunu söyleyin, gerisini biz halledelim. İhtiyacınız olan tüm bilgilere istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden erişin. SunFish D...
Bizneo
bizneo.com
Basit İK yazılımı. zorlu şirketler için. Şirketiniz ne kadar büyük veya küçük olursa olsun Bizneo HR, yetenek yönetiminizi bir sonraki seviyeye taşıyacaktır.
greytHR
greythr.com
greytHR Platformu, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ'ler) yönelik bir bulut İK çözümleri paketidir. Daha iyi insan yönetimi, daha basit İK süreçleri ve İK hizmetlerinin profesyonel sunumu için üretkenlik araçları sunar. Yönetici ve çalışanların self servisine yönelik Çalışan Portalı, daha iyi ...
FlowyTeam
flowyteam.com
flowyteam.com • Strateji Planlama • OKR'ler • KPI'lar •Görevler (Kanban dahil) • Projeler (Gantt dahil) • Beyaz Tahtalar • Raporlar • Potansiyel Müşteriler • Müşteriler • Katılım • Biletler • Formlar ve Anketler • 360˚ İnceleme • Ödüller • Katılım • İzin • LMS • 🎯Stratejiler, OKR'ler ve KPI'lar ara...
Time Champ
timechamp.io
Time Champ, zengin özelliklere sahip otomatik zaman takibi ve üretkenlik ölçüm yazılımıyla şirketlerin üretkenlik potansiyelini açığa çıkarmasına yardımcı olur. Verimliliğinizi %20 ila %30 oranında artırmanıza ve çalışanların moralini daha önce hiç olmadığı kadar artırmanıza yardımcı olabilir. Time ...
Trackabi
trackabi.com
Trackabi, zaman takibi, çalışan takibi, ekran görüntüsü yakalama ve URL takibi, çalışanların izin planlaması, GPR rota takibi, zaman raporu hazırlama, proje planlama ve tahmin, faturalandırma ve ödeme yönetimi için mükemmel bir yazılımdır. Trackabi küçük ve orta ölçekli işletmelere odaklanıyor. Trac...
Papershift
papershift.com
Papershift, bulutta çalışan rota planlamasını, izin yönetimini ve personel zaman takibini yönetmenize ve otomatikleştirmenize yardımcı olur. 200.000'den fazla kullanıcısı olan Papershift, Avrupa'nın en sevilen iş gücü planlama yazılımıdır.
BrioHR
briohr.com
KOBİ'ler için hepsi bir arada İK yönetimi platformu. İK yönetimi platformumuz, şirketlerin tüm çalışan yolculuğu boyunca tüm İK işlevlerini tek bir yerden anında dijitalleştirmesine yardımcı olur: - yetenek kazanımı: ATS (başvuru takip sistemi) ile işe alımları dijitalleştirin ve işbirliği yapın, ...
Cocoon
cocoon.com
Cocoon, kusursuz, daha empatik bir çalışan izin deneyimi için uyumluluk, hak talepleri ve bordronun karmaşıklığını basitleştiren bir izin yönetimi platformudur. Çalışan izninin modern çağına hoş geldiniz. People ekipleri ve çalışanları için uyumluluk, hak talepleri ve maaş bordrosunun karmaşıklığın...
flair HR
flair.hr
flair, yerel, küresel, uzak veya ofis tabanlı karmaşık insanlarla ilgili süreçlere yapı ve basitlik getiren, hepsi bir arada bir İK ve işe alım çözümüdür. İK ekiplerinin kuruluşlarının iş-yaşam deneyimini geliştirmek için ihtiyaç duyduğu tüm özelliklere sahiptir. yetenek, çalışanların tüm yolculuğun...
HROne
hrone.cloud
HROne, İK süreçlerini otomatikleştiren, insan etkileşimlerini basitleştiren ve daha iyi işyerleri oluşturmak için eyleme dönüştürülebilir bilgiler sunan, geleceğe hazır bir HCM paketidir. İK ile ilgili her şeyi otomatik pilota alma çabamızda, İK işlevlerini çalışanların yaşam döngüsünün tamamı boyun...
Craze
crazehq.com
Startup'lar için hepsi bir arada İK, Bordro ve Uyumluluk. Hırslı kurucular, şirketlerini stressiz bir şekilde yönetmek için Craze'i kullanıyor. İşinizi büyütmeye odaklanabilmeniz için İK, bordro ve uyumlulukla otomatik olarak ilgileniyoruz.
Asanify
asanify.com
Asanify, kuruluşunuzun uçtan uca İK Yönetimi gereksinimlerini karşılayan tek noktadan çözümdür. Yeni başlayanlar ve hızlı büyüyen işletmeler için mükemmel şekilde uygun, sorunsuz ve tam otomatik bir Bordro çözümü de sağlar. Emekliliğe kadar işe alma sistemimizi ücretsiz olarak kullanmaya başlayabili...
Superworks
superworks.com
SUPERWORKS olarak biz, işletmelerde devrim yaratma ve gelişmiş üretkenliği teşvik eden dinamik işyerleri yaratmalarına yardımcı olma konusunda uzmanız. Yaklaşımımız, insanlara öncelik vermek ve her bireyin profesyonel ortamında motive, değerli ve tatmin olmuş hissetmesini sağlamak üzerine kuruludur....
Onfolk
onfolk.com
Birleşik Krallık Bordrosu, zamandan tasarruf etmek için otomatikleştirildi. Ekibinize ödeme yapmanın basit, etkili ve hatasız yolu. Dakikalar içinde ödeme işlemleri, basit fiyatlandırma, uzman desteği.
HealthBoxHR
healthboxhr.com
HealthBoxHR ile İK yönetiminizi basitleştirin. Platformumuz maaş bordrosunu, hastalık iznini, zaman çizelgelerini ve daha fazlasını tek bir uygun yerden yönetmenize olanak tanır. 1 milyondan fazla memnun kullanıcıya katılın ve HealthBoxHR'ın zamandan tasarruf etmenize, maliyetleri azaltmanıza ve İK ...
PieTrack
pietrack.com
Pietrack, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir web ve masaüstü uygulamasıdır. Platform, İK (izin yönetimi, bordro, toplantı vb.), Proje yönetimi (Görev Yönetimi, projelere kurulum ve çalıştırma için takip uygulaması, proje toplantıları, proje belgeleri vb.), Satış (potansiyel müşteri takibi...
Vacation Tracker
vacationtracker.io
Vacation Tracker, Slack, Microsoft Teams ve Google Workspace gibi popüler işbirliği araçlarıyla sorunsuz bir şekilde entegre olan veya doğrudan iş e-postanız aracılığıyla erişilebilen, kolaylaştırılmış bir izin yönetimi çözümüdür. Ücretli izinleri (PTO) takip etme sürecini yalnızca birkaç tıklamayla...
Timetastic
timetastic.co.uk
Timetastic, 150.000'den fazla kişinin işten izinlerini organize etmek için kullandığı son derece basit personel izin planlayıcısıdır. Tatil formlarından ve e-tablolardan kurtulan, personel izinlerini yönetmenin çevrimiçi, mobil ve kağıtsız yoludur.