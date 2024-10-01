Alternatifler - Leave Dates

GreatDay HR

greatdayhr.com

GreatDay HR, katılım, zaman işleyişi, bordro ve çalışan veri yönetimi için akıllı ve modern hepsi bir arada İK ve Bordro yazılım platformunuzdur. Bize neye ihtiyacınız olduğunu söyleyin, gerisini biz halledelim. İhtiyacınız olan tüm bilgilere istediğiniz zaman ve istediğiniz yerden erişin. SunFish D...