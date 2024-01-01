Hasan Aboul Hasan çocukluğundan beri bilgisayarlarla ilgilenen biri. Hasan, H-educate'e başlamadan önce çevrimiçi çalışmaya başladı ve birçok ürünü çevrimiçi olarak oluşturdu. H-Educate o zamandan beri çok başarılı oldu ve Youtube'da neredeyse bir milyon abonesi var! Artık takipçilerinin API satarak para kazanmasına yardımcı olmak amacıyla Build and Sell API'leri gibi kurslar oluşturdu. LearnWithHasan, AI, Python ve Otomasyon tarafından desteklenen Akıllı iş ve Pazarlama Stratejileri konusunda size yardımcı olur.

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