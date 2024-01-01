Leap

Leap

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Web Sitesi: leapinc.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Leap çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Power growth with intelligent retail. The Leap platform launches and operates insight-driven retail stores with better performance and less risk.

Web Sitesi: leapinc.com

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