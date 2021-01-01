Alternatifler - Leadster
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS), Amazon'un bir yan kuruluşudur ve bireylere, şirketlere ve hükümetlere, tarifeli kullandıkça öde esasına göre isteğe bağlı bulut bilişim platformları ve API'ler sağlar. Bu bulut bilgi işlem web hizmetleri, çeşitli temel soyut teknik altyapı ve dağıtılmış bilgi işlem yapı ta...
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
Zendesk
zendesk.com
Zendesk Inc., merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan müşteri hizmetleri yazılım şirketidir. New York Menkul Kıymetler Borsası'nda ZEN sembolüyle işlem görmektedir ve Russell 2000 Endeksi'nin bir bileşenidir. 2007 yılında Danimarka'nın Kopenhag şehrinde kurulan Zendesk'in 2.0...
Intercom
intercom.com
Intercom, işletmelerin kişiselleştirilmiş, mesajlaşma tabanlı deneyimler yoluyla daha iyi müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olan bir Konuşmalı İlişkiler Platformudur (CRP). Intercom'un genel merkezi San Francisco'da olup Chicago, Dublin, Sidney ve Londra'da ek ofisleri bulunmaktadır. Şubat 2017...
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
Verizon
verizon.com
Verizon, daha önce Verizon Wireless adı altında Verizon Communications'ın ayrı bir bölümü olarak faaliyet gösteren bir Amerikan kablosuz ağ operatörüdür.
Tidio
tidio.com
Web sitenizin ziyaretçileriyle anında bağlantı kurun ve onları ödeme yapan müşterilere dönüştürün. İşletmenizi büyütmek için Tidio iletişim ve pazarlama çözümlerini kullanın.
Zoho SalesIQ
zoho.com
Zoho SalesIQ, web sitesi ve ziyaretçi takibi için en iyi canlı sohbet müşteri destek yazılımını sunar. Müşterilerinizi takip edin, yakalayın ve onlarla etkileşime geçin. 2 kullanıcı için ÜCRETSİZ. Şimdi dene!
Freshchat
freshchat.com
Freshchat, müşteri sohbetlerinde başarılı olmak isteyen ekipler için tasarlanmış modern bir canlı sohbet yazılımıdır ✓ Freshworks'ten Freshchat Canlı Sohbet Yazılımı.
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
Writesonic
writesonic.com
Writesonic, yüksek performanslı makaleler, açılış sayfaları, reklamlar, ürün açıklamaları ve daha fazlasını saniyeler içinde oluşturmanızı son derece kolaylaştırır.
Smartsupp
smartsupp.com
Canlı sohbeti olmayan bir web sitesi, satış asistanı olmayan bir mağazaya benzer. Ziyaretçilerinizle sohbet başlatın ve onları mutlu müşterilere dönüştürün.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
ChatBot
chatbot.com
ChatBot ile müşteri hizmetlerinizi otomatikleştirin ve müşterilerinize satış yapma veya onlara yardım etme fırsatını asla kaçırmayın. Kendi sohbet robotlarınızı sıfırdan oluşturun, hiçbir teknik beceriye gerek yok!
Appy Pie
appypie.com
Kod geliştirme platformu yok.
Nightbot
nightbot.tv
Nightbot, Twitch, YouTube ve Trovo için canlı yayınınızın sohbetini denetleme ve yeni özelliklerle otomatikleştirmenize olanak tanıyan ve izleyicilerinizi eğlendirmeye daha fazla zaman ayırmanıza olanak tanıyan bir sohbet botudur.
WATI
wati.io
WhatsApp'ta Müşteri Etkileşimi Kolaylaştı. Dünyanın en popüler mesajlaşma Uygulamasında Satış, Destek ve Pazarlama Konuşmalarını Sürdürün.
Drift
drift.com
Drift, işletmelerin işletmelerden satın almanın yeni yoludur. Bugün satın almayı kolaylaştırmak için tasarlanmış, tamamen ücretsiz, etkileşimli pazarlama ve satış araçlarımızı deneyin.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise, ekiplerin help@, sales@ vb. gibi ekip e-posta hesaplarını yönetmelerine yönelik, kullanımı kolay bir paylaşılan gelen kutusu ve e-posta işbirliği yazılımıdır. Ekibiniz için şimdi Paylaşılan Gelen Kutusu'nu edinin!
CustomGPT
customgpt.ai
CustomGPT ile Kişiselleştirilmiş Yapay Zekanın Avantajlarını Yaşayın: İçeriğiniz Üzerinde Eğitimli Yapay Zeka ile Benzersiz İçgörüler ve Çözümler Elde Edin
SiteGPT
sitegpt.ai
Her web sitesi için ChatGPT. Web sitenizin içeriğine göre eğitilmiş kişiselleştirilmiş bir sohbet robotu ile ziyaretçilerinizin sorularını anında yanıtlayın.
JivoChat
jivochat.com
Web sitenize Canlı Sohbet yükleyin ve JivoChat ile ziyaretçilerinizi ödeme yapan müşterilere dönüştürün. Kolay kurulum, 5 temsilci ücretsiz!
Cody
meetcody.ai
Cody - Yapay Zeka İşiniz İçin Eğitim Aldı.
Botpress
botpress.com
Şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde ChatGPT sohbet robotları oluşturun 🚀. OpenAI tarafından desteklenen ilk yeni nesil sohbet robotu oluşturucu. İşlerinizi halletmek amacıyla projeniz veya işletmeniz için ChatGPT benzeri botlar oluşturun. 🎯
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
Whatstool Business
whatstool.business
Whatstool Business, hepsi bir arada bir WhatsApp İş Çözümüdür; tekliflerimiz arasında resmi WhatsApp API, Chatbot, WhatsApp tabanlı CRM, otomasyon, birçok araçla entegrasyon vb. yer alır.
SendPulse
sendpulse.com
Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021
Signals
getsignals.ai
Sayfa Görüntülemelerini Müşterilere Dönüştürün. Şu anda web sitenizde gezinen Firmaları tanıyın ve onları müşteriye dönüştürün!
Engati
engati.com
Engati, AI sohbet robotları oluşturmak ve WhatsApp, Web Sitesi, Messenger vb. üzerinde gerçek zamanlı görüşmelere katılmak için en iyi ücretsiz, kodsuz AI Chatbot ve Canlı sohbet platformudur.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox, işinizi Paylaşılan Gelen Kutusu, WhatsApp kodsuz Chatbot, WhatsApp Yayınları ve daha fazlasıyla ölçeklendirmek için WhatsApp'ın gücünü ortaya çıkaran, kodsuz bir çalışma alanıdır