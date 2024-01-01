پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری, İran Dini Lideri Ofisi'nin resmi web sitesidir. Dini Lider'in ofisi için bilgi portalı görevi görerek Dini Lider ve İran'daki İslami yönetimle ilgili haberlere, konuşmalara, fetvalara ve diğer içeriklere erişim sağlar. Web sitesi İslam hukuku, ahlak, günlük hükümler ve özel günler de dahil olmak üzere çok çeşitli konuları kapsamaktadır. Ayrıca fotoğraflar, videolar ve ses kayıtları gibi multimedya içeriğine de sahiptir. Web sitesi, dini liderden halka bilgi ve rehberlik yaymayı amaçlamaktadır.

Web Sitesi: leader.ir

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